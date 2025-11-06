Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кожен українець отримає 2 500 грн? Червоний Хрест відреагував на чутки в мережі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Кожен українець отримає 2 500 грн? Червоний Хрест відреагував на чутки в мережі
Червоний Хрест заявив, що дані про виплати застарілі
фото: Червоний Хрест

Червоний Хрест наголосив, що організація не здійснює жодних виплат у рамках програми, про яку пишуть у мережі

У Червоному Хресті спростували фейк про те, що організація виплатить українцям фінансову допомогу в розмірі 2500 тис. грн. Це також підтвердили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД), інформує «Главком».

Червоний Хрест наголосив, що організація не здійснює жодних виплат у рамках програми, про яку пишуть у мережі. Також там додають, що ті, хто поширюють подібну інформацію, користуються застарілими даними. Адже термін дії програми давно закінчився.

«Український Червоний Хрест не здійснює виплати за тією програмою, про яку йдеться у відео. Автор користується застарілими даними – він посилається на програми попередніх років, які завершені й наразі не діють. Щоб уникнути дезінформації та шахрайства, закликаємо громадян бути обачними та перевіряти будь-які повідомлення про виплати лише з офіційних джерел!» – йдеться в повідомленні Червоного Хреста. За потреби організація радить звертатися до гарячої лінії інфоцентру Українського Червоного Хреста для уточнення питань.

Це також прокоментували в Центрі протидії дезінформації та закликали перевіряти подібну інформацію на офіційних та державних платформах. «У соціальних мережах поширюють відео, у якому повідомляють, що Український Червоний Хрест нібито розпочав нову програму грошової допомоги в розмірі 2500 грн. Це неправда. Український Червоний Хрест офіційно спростував цю інформацію», – заявили в ЦПД.

Нещодавно РФ запустила новий фейк, спрямований на дискредитацію Сил оборони. Пропагандистські ресурси поширюють вигадану історію про нібито «польських найманців», які «використовують наркотики, що дозволяють не спати й не їсти до двох тижнів». Єдиним джерелом цієї інформації є розповідь чоловіка, якого представили як російського військового.

Також «Главком» повідомляв про те, як Трамп назвав фейком новину WSJ про зняття обмеження на використання Україною далекобійних ракет. У дописі в соцмережі Трамп охарактеризував публікацію як «фейк ньюс» та наголосив, що «США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не були, і що б Україна з ними не робила».

Читайте також:

Теги: гроші червоний хрест фейк Центр протидії дезінформації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Кожен українець отримає 2 500 грн? Червоний Хрест відреагував на чутки в мережі
Кожен українець отримає 2 500 грн? Червоний Хрест відреагував на чутки в мережі
ЗСУ отримають бронежилети нової комплектації на 663 млн: характеристики
ЗСУ отримають бронежилети нової комплектації на 663 млн: характеристики
Поліг під час виконання завдання у Донецькій області. Згадаймо Ігоря Якимчука
Поліг під час виконання завдання у Донецькій області. Згадаймо Ігоря Якимчука
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 6 листопада 2025
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 6 листопада 2025
У Криму пролунали вибухи: уражено нафтобазу
У Криму пролунали вибухи: уражено нафтобазу
У російському Волгограді уражено НПЗ
У російському Волгограді уражено НПЗ

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua