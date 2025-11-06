Кожен українець отримає 2 500 грн? Червоний Хрест відреагував на чутки в мережі

Червоний Хрест наголосив, що організація не здійснює жодних виплат у рамках програми, про яку пишуть у мережі

У Червоному Хресті спростували фейк про те, що організація виплатить українцям фінансову допомогу в розмірі 2500 тис. грн. Це також підтвердили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД), інформує «Главком».

Червоний Хрест наголосив, що організація не здійснює жодних виплат у рамках програми, про яку пишуть у мережі. Також там додають, що ті, хто поширюють подібну інформацію, користуються застарілими даними. Адже термін дії програми давно закінчився.

«Український Червоний Хрест не здійснює виплати за тією програмою, про яку йдеться у відео. Автор користується застарілими даними – він посилається на програми попередніх років, які завершені й наразі не діють. Щоб уникнути дезінформації та шахрайства, закликаємо громадян бути обачними та перевіряти будь-які повідомлення про виплати лише з офіційних джерел!» – йдеться в повідомленні Червоного Хреста. За потреби організація радить звертатися до гарячої лінії інфоцентру Українського Червоного Хреста для уточнення питань.

Це також прокоментували в Центрі протидії дезінформації та закликали перевіряти подібну інформацію на офіційних та державних платформах. «У соціальних мережах поширюють відео, у якому повідомляють, що Український Червоний Хрест нібито розпочав нову програму грошової допомоги в розмірі 2500 грн. Це неправда. Український Червоний Хрест офіційно спростував цю інформацію», – заявили в ЦПД.

Нещодавно РФ запустила новий фейк, спрямований на дискредитацію Сил оборони. Пропагандистські ресурси поширюють вигадану історію про нібито «польських найманців», які «використовують наркотики, що дозволяють не спати й не їсти до двох тижнів». Єдиним джерелом цієї інформації є розповідь чоловіка, якого представили як російського військового.

Також «Главком» повідомляв про те, як Трамп назвав фейком новину WSJ про зняття обмеження на використання Україною далекобійних ракет. У дописі в соцмережі Трамп охарактеризував публікацію як «фейк ньюс» та наголосив, що «США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не були, і що б Україна з ними не робила».