Верховний Суд роз’яснив, яка інвалідність дає право на одноразову грошову допомогу

Ключовим є причинний зв’язок інвалідності з виконанням обов’язків військової служби або захистом Батьківщини

Право військовослужбовця на одноразову грошову допомогу виникає не з моменту будь-якого встановлення інвалідності, а лише тоді, коли інвалідність пов’язана з військовою службою. Таку позицію підтвердив Верховний Суд, передає «Судово-юридична газета».

Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду роз’яснив, яку саме інвалідність враховують для призначення одноразової грошової допомоги військовослужбовцям.

Суд дійшов висновку, що вирішальним є не перше встановлення інвалідності загалом, а перше встановлення інвалідності, пов’язаної з виконанням обов’язків військової служби або захистом Батьківщини. Саме з цього моменту виникає право на отримання одноразової грошової допомоги та визначається рік, за яким обчислюється її розмір.

У справі, яку розглядав суд, військовий мав інвалідність, встановлену з побутових причин ще до повномасштабної війни. Пізніше він зазнав поранення під час виконання бойового завдання, після чого йому повторно встановили інвалідність, уже пов’язану із захистом України. Міністерство оборони наполягало, що виплату слід рахувати з дати першого встановлення інвалідності, однак суди всіх інстанцій із цим не погодилися.

Верховний Суд наголосив, що інвалідність, не пов’язана з військовою службою, не створює права на одноразову грошову допомогу. Натомість поранення чи захворювання, отримані під час служби або бойових дій, є самостійною юридичною підставою для виплати.

Касаційний адміністративний суд залишив скаргу Міноборони без задоволення та остаточно підтвердив: для призначення ОГД враховується лише інвалідність, пов’язана з виконанням військового обов’язку.

Нагадаємо, що Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який має на меті надати додаткову фінансову підтримку українським військовим, звільненим з російського полону. За ухвалення документа проголосували 270 народних депутатів.