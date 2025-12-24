Олег Ляшко показав Святвечір на передовій (відео)

Військовий показав українцям, який різдвяний стіл приготували на фронті

Колишній народний депутат України Олег Ляшко, який нині служить у лавах ЗСУ показав різдвяний стіл, який підготували для його особового складу. Цим колишній нардеп поділився на своїй сторінці у Facebook, розповідає «Главком».

На відео Олег Ляшко показався біля столу з різними стравами. Зокрема, на столі можна побачити салат «Вінегрет», оселедець, рулети, канапки зі шпротами тощо. «Ці смаколики ми також доставимо на всі позиції, де наші хлопці та дівчата несуть свою надважливу службу», – пояснив Олег Ляшко.

Олег Ляшко розповів, якою є мрія усіх військових у Святвечір. «Найбільша наша мрія – це зустрічати наступне Різдво вдома, разом із рідними та близькими у мирній, незалежній, нашій рідній Україні», – сказав військовий. Олег Ляшко також додав підпис до свого відео. «Христос народився! Славімо Його!» – написав він.

