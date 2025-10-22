Угорщина заявила, що саміт Трампа і Путіна намагаються зірвати «фейковими новинами»

Поки саміт не розпочнеться, очікуйте хвилю «зливів», фейкових новин і заяв про те, що він нібито не відбудеться

Міністр закордонних справ Петер Сіярто спростував інформацію у ЗМІ про скасування зустрічі президента США Дональда ТрампаТрампа з диктатором Путіним у Будапешті. Про це він написав у соціальній мережі Х, передає «Главком».

«Відтоді, як було оголошено про проведення мирного саміту в Будапешті, стало очевидно, що багато хто зробить усе можливе, аби завадити йому відбутися. Політична еліта, налаштована на війну, та їхні медіа завжди поводяться так перед подіями, які можуть стати вирішальними між війною та миром.

Та сама історія повторюється майже перед кожним засіданням Європейської ради, перед ухваленням рішень щодо санкцій або Європейського фонду миру. Нічого нового під сонцем. Цього разу буде так само. Поки саміт не розпочнеться, очікуйте хвилю «зливів», фейкових новин і заяв про те, що він нібито не відбудеться».

Водночас росЗМІ звернулись до офіційної представниці МЗС Росії Марії Захарової для роз'яснень про саміт Трампа та Путіна.

У відповідь Захарова заявила: «Це справжній інфобалаган партії війни».

Нагадаємо, за версією The Telegraph Трамп більше не планує зустрічатися з російським диктатором Путіним в Угорщині після того, як телефонна розмова між переговірниками закінчилася невдало.

За повідомленням NBC News, планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна наразі призупинено. Перша телефонна розмова між секретарем Рубіо і міністром закордонних справ Лавровим була «продуктивною», але президент США вважає, що обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз.

Напередодні повідомлялося, що зустріч між державним секретарем США Марко Рубіо та главою російського МЗС Сергієм Лавровим, яка мала відбутися цього тижня, була відкладена. Невідомо, чому зустріч не відбудеться цього тижня, хоча одне з джерел ЗМІ повідомило, що Рубіо і Лавров мають різні очікування щодо можливого завершення війни.

Варто зазначити, що 16 жовтня Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що тоді вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.