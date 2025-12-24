Яке релігійне свято відзначається 25 грудня 2025: традиції та молитва

Свята 25 грудня в церковному календарі – Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

25 грудня православна церква та весь християнський світ відзначають одне з найбільших свят – Різдво Христове. Це свято присвячене великій події приходу у світ Сина Божого, що дарує людству надію на спасіння та несе потужний заряд світла й любові.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 25 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

25 грудня християни вшановують народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Згідно зі Святим Письмом, Пресвята Діва Марія народила Сина Божого в яслах, оскільки в жодному заїзді міста не знайшлося місця для подорожніх. Першими вклонитися немовляті прийшли пастухи, яким про радісну звістку сповістив Ангел, а пізніше – волхви зі Сходу, ведені світлом Вифлеємської зірки.

Це свято вчить нас смиренню, милосердю та вірі в те, що навіть у найтемнішу ніч народжується світло. Для України Різдво має особливе значення, адже воно об’єднує родини навколо давніх традицій: від урочистої літургії в храмі до святкового столу, де вже можна вживати скоромні страви після тривалого посту. Потужний духовний зміст Різдва полягає у перемозі життя над смертю та вічного над тимчасовим.

Молитви дня

Різдво Твоє, Христе Боже наш, осяяло світ світлом розуму, бо через нього ті, що зіркам служили, від зірки навчилися поклонятися Тобі – Сонцю правди, і пізнавати Тебе – Схід з висоти. Господи, слава Тобі! Даруй нам, Боже, силу подолати всі біди, захисти нашу землю і подаруй мир кожній родині. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що погода на Різдво визначає майбутній рік:

Якщо на Різдво лежить глибокий сніг або йде завірюха – очікуйте на ранню весну та гарний врожай озимини.

Якщо небо чисте і зоряне – літо буде сухим, а врожай гороху та грибів – надзвичайно багатим.

Морозна та ясна погода обіцяє потужний врожай хліба.

Якщо цей день видався теплим – чекайте на холодну весну.

Також вважалося, що на Різдво не можна сваритися та займатися важкою працею, щоб не відлякати удачу на весь рік.