Святвечір у мами. Мер Львова Садовий замилував фото своєї великої родини

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Мер Львова святкує Святвечір вдома у своєї мами
фото: Андрій Садовий/Facebook

Українці привітали мера Андрія Садового у коментарях зі Святвечором

Міський голова Львова Андрій Садовий у Святвечір поділився у мережі сімейним фото та привітав українців зі святом, які відреагували на допис мера у коментарях. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Андрія Садового у Facebook.

На світлині, яку мер Львова опублікував у мережі, можна побачити його велику родину, що зібралася за різдвяним столом. Уся сім’я вбралася в українській національний одяг, більшість з них показалися у вишиванках.

На столі родини Андрія Садового у Святвечір поставили велику чашу куті. Також на столі стояв узвар, риба, вареники, оселедець, салат «Оселедець під шубою» та інші страви. Цей Святвечір мер Львова святкує вдома у батьків. «Святвечір в мами. Але обовʼязково з тещею) Бажаємо всім спокійних свят!», – написав Садовий.

У коментарях під цим дописом українці теж привітали мера зі святом. Коментатори зауважили, яка в Андрія Садового «чудова родина». «Миру, здоровʼя, радості та Божого благословення Вам на многії літа! Христос рождається! Славімо Його!», – написала одна з користувачів. «Мирного вечора ! Міцного здоровʼя вашій родині !», – додала ще одна українка.

Нагадаємо, що колишній народний депутат України Олег Ляшко, який нині служить у лавах ЗСУ показав різдвяний стіл, який підготували для його особового складу. На відео Олег Ляшко показався біля столу з різними стравами.

Раніше «Главком» розповідав про те, які головні страви приготувати на Святвечір. Святвечір – ніч перед Різдвом і відзначається 24 грудня. У цей день віруючі готуються до святкування Різдва Христового та дотримуються останнього дня посту. За традицією, дорослим не можна їсти на Святвечір, поки на небі не з’явиться перша зірка. Коли настає цей момент, усі сідають за стіл із дванадцятьма пісними стравами, серед яких мають бути кутія та узвар. 

24 грудня ще триває строгий Різдвяний піст, тож забороняється їсти м'ясні страви. Вечеря має бути пісною, а головною обрядовою стравою здавна є кутя. У народі вірили, що якщо дівчина хоче вдало вийти заміж, то має поститися на Святвечір аж до святкової трапези. Про це та прикмети, молитва, традиції та заборони розповідав «Главком».
 

