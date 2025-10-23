Трамп назвав фейком новину WSJ про зняття обмеження на використання Україною ракет далекої дії

Трамп: США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не були, і що б Україна з ними не робила

Дональд Трамп охарактеризував публікацію газети Wall Street Journal як «фейк ньюс» та наголосив, що «США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не були»

Президент США Дональд Трамп заперечив повідомлення газети Wall Street Journal про нібито згоду Вашингтона на використання Україною далекобійних ракет для ураження цілей глибоко на території Росії. Про це повідомляє «Главком».

У дописі в соцмережі Трамп охарактеризував публікацію як «фейк ньюс» та наголосив, що «США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не були, і що б Україна з ними не робила».

Раніше газета Wall Street Journal повідомляла, що адміністрація Трампа начебто зняла ключове обмеження на використання західних ракет далекої дії Storm Shadow, які можуть уражати цілі в глибині території противника. За повідомленнями, після зміни політики удар по заводу в Брянській області – підприємству, що виробляло вибухівку та ракетне паливо – став першим ударом, здійсненим після цього кроку, Генеральний штаб ЗСУ назвав атаку «успішною».

Експерти відзначали, що передача Storm Shadow Україні не змінює кардинально ситуації на фронті, однак дає Києву додаткові можливості для ураження важливих об’єктів у глибині ворожої території. Паралельно Україна продовжує наносити удари по нафто- й енергетичній інфраструктурі та військових цілях із використанням власних безпілотників і ракетних систем.

Раніше репортерка поставила запитання президенту США Дональду Трампу щодо припинення вогню в Україні, а саме вона уточнила, чи є шанс на це.

Трамп повідомив, що вірить у припинення вогню в Україні. За словами американського лідера, це можливо, тому що цього хочуть як президент України Володимир Зеленський, так і російський диктатор Путін.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню з Росією можливе, але для Володимира Путіна це складно через економічні, політичні та міжнародні обставини.

Зеленський заявив, що особисто вважає: Путін боїться припинення вогню, адже після нього розпочати повномасштабну війну знову буде складно. «Ми не можемо порівнювати це навіть з АТО – це зовсім інші речі. З повномасштабної війни піти на припинення вогню і потім знову почати війну – це для них непросто», – зазначив Зеленський.