Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українці почнуть повертатися з-за кордону лише у 2027 році. Яка причина

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Українці почнуть повертатися з-за кордону лише у 2027 році. Яка причина
На повернення українців додому впливатимуть безпекові ризики
фото: gwaramedia.com

Одним із чинників впливу на повернення українців є темп відновлення економіки України 

Українці почнуть повертатися з-за кордону додому не раніше 2027 року. Проте навіть цей прогноз залежатиме від безпекових умов. Про це йдеться у заяві Офісу міграційної політики, інформує «Главком».

Попри зазначені прогнози, на повернення українців впливатимуть безпекові ризики. «Обстріли рф усієї території України та теракти проти цивільного населення, зумовлювали помірний відплив мігрантів за кордон», – йдеться у повідомленні. 

На те, що найближчим часом масового повернення українців з-за кордону не відбудеться, впливає можливість тривалого перебування у країнах ЄС завдяки тимчасовому захисту. Також на повернення українців впливатимуть умови їхнього життя в країнах ЄС як біженців та швидкість економічного відновлення України. «Продовження термінів перебування в ЄС та/або перехід на сталі режими перебування з великою ймовірністю стримуватиме активне повернення мігрантів на прогнозному горизонті. Враховуючи повільну нормалізацію економічних умов, оцінки міграційних потоків у наступних роках погіршені», – повідомляють в Офісі міграційної політики.

Водночас за прогнозом НБУ, у 2025 році очікується чистий відплив близько 0,2 млн українців за кордон. У НБУ припускають, що у 2026 році відплив мігрантів буде схожим на цьогорічний – близько 0,2 млн осіб.

Нагадаємо, що Король Чарльз III пожертвував грошей на допомогу українцям, які постраждали від війни. Чарльз III зробив особисту пожертву єврейській благодійній організації, яка допомагає тисячам українців, які постраждали від російської агресії. 

Раніше «Главком» писав про те, що уряд Польщі підготував законопроєкт, який передбачає поступове згортання спеціальних заходів підтримки для українських біженців, введених у 2022 році. За новими правилами, після 4 березня 2026 року українці будуть прирівняні до інших іноземців, і до них застосовуватимуться загальні норми, що діють для всіх мігрантів.

Читайте також:

Теги: біженці війна українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ вдарила по ТЕЦ у передмісті Харкова: загинула людина
РФ вдарила по ТЕЦ у передмісті Харкова: загинула людина
Сьогодні, 12:17
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад чотири години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад чотири години
Вчора, 10:34
Трамп: На Сирію чекає світле майбутнє, якщо ІДІЛ буде викорінено
Атака на Україну, удар США по ІДІЛ, вибухи у РФ: головне за ніч
20 грудня, 05:43
Аварійно-рятувальні роботи завершені
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них – діти (фото)
17 грудня, 17:30
Президент США критикує Європу за нездатність контролювати війну
Трамп різко розкритикував Європу за слабкі рішення щодо війни
9 грудня, 13:48
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 403 танків
Втрати ворога станом на 9 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
9 грудня, 06:46
Нова безпекова стратегія США: що сказано про Україну та наміри щодо НАТО
Нова безпекова стратегія США: що сказано про Україну та наміри щодо НАТО
5 грудня, 14:40
Італія може виступити посередником у війні в Україні
Папа Римський: Італія може стати мостом для миру між Україною і Росією
2 грудня, 21:57
Пісторіус вважає, що Україна повинна мати сильні Збройні сили
Міністр оброни Німеччини: Мирна угода не має ґрунтуватися на капітуляції України
27 листопада, 05:46

Суспільство

Святвечір у мами. Мер Львова Садовий замилував фото своєї великої родини
Святвечір у мами. Мер Львова Садовий замилував фото своєї великої родини
Олег Ляшко показав Святвечір на передовій (відео)
Олег Ляшко показав Святвечір на передовій (відео)
Українці почнуть повертатися з-за кордону лише у 2027 році. Яка причина
Українці почнуть повертатися з-за кордону лише у 2027 році. Яка причина
Верховний Суд роз’яснив, яка інвалідність дає право на одноразову грошову допомогу
Верховний Суд роз’яснив, яка інвалідність дає право на одноразову грошову допомогу
НСЖУ та український виробник передали воєнним кореспондентам п’ять детекторів дронів
НСЖУ та український виробник передали воєнним кореспондентам п’ять детекторів дронів
Чи є сніг на Буковелі? Що відбувається на найбільшому гірськолижному курорті України
Чи є сніг на Буковелі? Що відбувається на найбільшому гірськолижному курорті України

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Сьогодні, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua