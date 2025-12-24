Українці почнуть повертатися з-за кордону лише у 2027 році. Яка причина

Одним із чинників впливу на повернення українців є темп відновлення економіки України

Українці почнуть повертатися з-за кордону додому не раніше 2027 року. Проте навіть цей прогноз залежатиме від безпекових умов. Про це йдеться у заяві Офісу міграційної політики, інформує «Главком».

Попри зазначені прогнози, на повернення українців впливатимуть безпекові ризики. «Обстріли рф усієї території України та теракти проти цивільного населення, зумовлювали помірний відплив мігрантів за кордон», – йдеться у повідомленні.

На те, що найближчим часом масового повернення українців з-за кордону не відбудеться, впливає можливість тривалого перебування у країнах ЄС завдяки тимчасовому захисту. Також на повернення українців впливатимуть умови їхнього життя в країнах ЄС як біженців та швидкість економічного відновлення України. «Продовження термінів перебування в ЄС та/або перехід на сталі режими перебування з великою ймовірністю стримуватиме активне повернення мігрантів на прогнозному горизонті. Враховуючи повільну нормалізацію економічних умов, оцінки міграційних потоків у наступних роках погіршені», – повідомляють в Офісі міграційної політики.

Водночас за прогнозом НБУ, у 2025 році очікується чистий відплив близько 0,2 млн українців за кордон. У НБУ припускають, що у 2026 році відплив мігрантів буде схожим на цьогорічний – близько 0,2 млн осіб.

