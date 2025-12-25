Головна Країна Суспільство
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 25 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

25 грудня Україна та весь християнський світ, який користується новоюліанським календарем, відзначають одне з найбільших дванадесятих свят – Різдво Христове. Це день великої радості, родинного затишку та віри у перемогу світла над темрявою.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 25 грудня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День гарбузового пирога

25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

День гарбузового пирога відзначають у США щорічно 25 грудня. Це символічний шматочок традиції та кулінарної святкової культури. Це день святкування одного з найулюбленіших американських десертів. Цей день присвячений насолоді гарбузовим пирогом, традиційним північноамериканським солодким десертом, особливо популярним восени та на початку зими, особливо на День подяки та Різдво.

Релігійні свята та їхня історія

Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Від 2023 року Україна офіційно святкує Різдво 25 грудня. Це свято об'єднує націю навколо традицій: відвідування святкових літургій, співу колядок та частування традиційними стравами. У часи війни Різдво стало символом надії на мир та звільнення українських земель, а мільйони українців моляться за захисників, які тримають фронт. Це державне свято у понад 100 країнах світу. Окрім релігійного змісту, воно має велике культурне значення, популяризуючи цінності благодійності, щедрості та уваги до ближніх. У багатьох містах світу цього дня панує атмосфера свята, яка дає емоційний заряд на весь наступний рік.

Це свято встановлене на честь народження у плоті Сина Божого від Діви Марії. Згідно з євангельським переказом, Ісус народився у місті Вифлеємі у печері, що слугувала хлівом. Першими про народження Месії дізналися пастухи, яким з'явився ангел, а згодом – волхви, прийшовши на світло Вифлеємської зірки.

Для християн Різдво – це свято примирення людини з Богом. Воно нагадує про те, що навіть у найскладніші часи Бог перебуває з людьми. У храмах проходять урочисті нічні та ранкові богослужіння, а віряни вітають один одного словами: «Христос народився! Славімо Його!».

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на Різдво йде сніг – рік буде вдалим і врожайним;
  • ясна погода та зоряна ніч обіцяють гарний приплід худоби та врожай гороху;
  • якщо почалася потужна хуртовина – весна буде ранньою, а бджоли дадуть багато меду;
  • іній на деревах – до великого врожаю хліба.

Історичні події

  • 336 рік – у Римі відбувається перше документально підтверджене святкування Різдва;
  • 350 рік – римський імператор Ветраніон відрікається від престолу на користь Констанція під час зустрічі у Ниші;
  • 498 рік – король франків Хлодвиг приймає католицизм у Реймсі;
  • 597 рік – Августин Кентерберійський та його послідовники охрещують 10 тис. англо-саксів;
  • 800 рік – у Римі Папа Лев III коронує франкського короля Карла Великого імператором;
  • 1000 рік – створюють Угорське королівство на чолі з Стефаном I;
  • 1025 рік – Мєшко II Ламберт стає королем Польщі;
  • 1066 рік – Вільгельм Завойовник стає королем Англії;
  • 1100 рік – Балдуїн I стає королем Єрусалиму;
  • 1130 рік – Рожер II проголошується королем Сицилії;
  • 1492 рік – каравела «Санта-Марія», на якій Христофор Колумб допливає до берегів Америки, налітає на рифи біля берегів Гаїті через недбалість вахтового матроса;
  • 1559 рік – після смерті Павла IV новим папою під іменем Пій IV стає Джованні Анджело Медичі;
  • 1582 рік – іспанський король Філіп II засновує першу в Європі математичну академію;
  • 1741 рік – Андерс Цельсій, шведський астроном і математик винаходить шкалу вимірювання температури;
  • 1758 рік – Йоган Георг Палич уперше спостерігає комету, повернення якої раніше пророчив англійський астроном Едмунд Галлей, ім'я якого вона носить нині;
  • 1855 рік – у Кінгстоні (Канада) відбувається перша відома нині гра в хокей;
  • 1923 рік – вперше на новорічній ялинці в Білому домі (Вашингтон) засвічують електричну гірлянду;
  • 1926 рік – відбувається установчий з'їзд Союзу українок Канади;
  • 1941 рік – Друга світова війна: розпочинається провальна Керченсько-Феодосійська десантна операція радянських військ;
  • 1950 рік – четверо шотландських студентів із університету Глазго крадуть з Вестмінстерського абатства історичний Скунський камінь, що втілює міць Шотландії і свого часу був забраний англійцями;
  • 1968 рік – Led Zeppelin відвідують США, в рамках свого першого американського турне;
  • 1969 рік – американець Артур Блессіт вирушає у найдовшу у світі навколосвітню подорож пішки – він долає за 29 років 55011 км, несучи на собі великий дерев'яний хрест;
  • 1975 рік – в Києві відкривають пам'ятник І. Котляревському;
  • 1977 рік – відбувається зустріч прем'єр-міністра Ізраїлю Менахема Бегіна з президентом Єгипту Мухаммедом Анваром ас-Садатом у Каїрі;
  • 1989 рік – розстріляно румунського диктатора Чаушеску Ніколае i його дружину Єлену Чаушеску;
  • 1991 рік – відставка Михайла Горбачова з поста Президента СРСР, розпад Радянського Союзу;
  • 1991 рік – президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявляє, що Сполучені Штати визнають незалежність України і готові негайно встановити з нею дипломатичні відносини;
  • 1992 рік – Міністерство юстиції України реєструє Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство «Меморіал» ім. Василя Стуса;
  • 2002 рік – у Голосіївському місцевому суді Києва завершується процес над 18 членами УНА-УНСО, учасниками масових заворушень 9 березня 2001 року.

Іменини

День ангела святкують: Марія, Ісус, Еммануїл, Давид.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

