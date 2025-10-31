Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін з іконами провідав фейкових військових у шпиталі (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Путін з іконами провідав фейкових військових у шпиталі (фото, відео)
Путін відвідав військовий госпіталь
фото: ТАСС

Путін взяв у військовий госпіталь ікони

Російський диктатор Володимир Путін відвідав поранених окупантів у військовому госпіталі. Однак у мережі виникли сумніви, що це справжні військові, адже на оприлюднених кадрах «пацієнти» виглядають цілком здоровими, без жодних видимих поранень. Про це повідомляє «Главком».

Путін приїхав з іконами, які на минулий день народження, 7 жовтня, йому подарували окупанти.

Путін з іконами провідав фейкових військових у шпиталі (фото, відео) фото 1
фото: ТАСС

Диктатор розповідав, що ці ікони врятували російським військовим життя і на них – сліди від куль.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Користувачі жартують, що для цієї постановки обрали невдалих акторів – ймовірно, співробітників Федеральної служби охорони, які погано зіграли роль «поранених героїв».

Путін з іконами провідав фейкових військових у шпиталі (фото, відео) фото 2
Путін з іконами провідав фейкових військових у шпиталі (фото, відео) фото 3
скриншот коментарів під дописоv Тарасf Березовецького у Facebook

Нагадаємо, у 2022 році кремлівський диктатор Володимир Путін відвідав госпіталь із пораненими солдатами, що брали участь у «спеціальній воєнній операції». 

Теги: окупанти путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Геополітичні «американські гірки» Дональда Трампа
Геополітичні «американські гірки» Дональда Трампа
23 жовтня, 14:30
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025 року
9 жовтня, 08:29
Ушаков: Обидві сторони говорили про взаємні симпатії народів двох країн, які проявилися під час Другої світової війни
Розмова Путіна і Трампа відбулася з ініціативи Москви
16 жовтня, 23:04
Трамп: Нехай обидва (Зеленський та Путін – «Главком») заявлять про перемогу, хай історія вирішить!
Трамп пропонує Путіну й Зеленському разом оголосити перемогу
18 жовтня, 00:16
Ситуація на фронті 23 жовтня
Лінія фронту станом на 23 жовтня 2025. Зведення Генштабу
23 жовтня, 22:21
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року
26 жовтня, 08:19
Трамп заявив, що не погодиться на зустріч із Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни
Трамп назвав умову, за якої піде на зустріч із Путіним
25 жовтня, 22:07
Проти Покровська росіяни зосередили основну свою ударну групу, розповів Зеленський
Зеленський повідомив хороші новини від українських десантників
26 жовтня, 19:49
У Вінницькій ОВА завелася чиновниця, яка виправдовує напад Росії на Україну
«Ти на руских не дуже гоні». Працівниця Вінницької ОВА отримала вирок за свої слова
Сьогодні, 10:01

Політика

Очільниця Мінфіну Британії незаконно здавала будинок у Лондоні
Очільниця Мінфіну Британії незаконно здавала будинок у Лондоні
Які країни претендують на шведські винищувачі Gripen? Дані від аналітиків
Які країни претендують на шведські винищувачі Gripen? Дані від аналітиків
Путін з іконами провідав фейкових військових у шпиталі (фото, відео)
Путін з іконами провідав фейкових військових у шпиталі (фото, відео)
Трамп здивував черговою заявою про війну. Реакція Офісу президента
Трамп здивував черговою заявою про війну. Реакція Офісу президента
Генсек ООН розкритикував Трампа через заяву про ядерну зброю
Генсек ООН розкритикував Трампа через заяву про ядерну зброю
У В’єтнамі під загрозою зриву будівництво розкішного курорту Трампа
У В’єтнамі під загрозою зриву будівництво розкішного курорту Трампа

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua