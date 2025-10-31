Путін з іконами провідав фейкових військових у шпиталі (фото, відео)

Путін взяв у військовий госпіталь ікони

Російський диктатор Володимир Путін відвідав поранених окупантів у військовому госпіталі. Однак у мережі виникли сумніви, що це справжні військові, адже на оприлюднених кадрах «пацієнти» виглядають цілком здоровими, без жодних видимих поранень. Про це повідомляє «Главком».

Путін приїхав з іконами, які на минулий день народження, 7 жовтня, йому подарували окупанти.

фото: ТАСС

Диктатор розповідав, що ці ікони врятували російським військовим життя і на них – сліди від куль.

Користувачі жартують, що для цієї постановки обрали невдалих акторів – ймовірно, співробітників Федеральної служби охорони, які погано зіграли роль «поранених героїв».

скриншот коментарів під дописоv Тарасf Березовецького у Facebook

Нагадаємо, у 2022 році кремлівський диктатор Володимир Путін відвідав госпіталь із пораненими солдатами, що брали участь у «спеціальній воєнній операції».