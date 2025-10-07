РФ запустила новий фейк, спрямований на дискредитацію Сил оборони

Єдиним джерелом інформації є розповідь чоловіка, якого представили як російського військового

Російська пропаганда запустила черговий фейк, спрямований на дискредитацію Сил оборони України та іноземців, які воюють на боці України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Пропагандистські ресурси поширюють вигадану історію про нібито «польських найманців», які «використовують наркотики, що дозволяють не спати й не їсти до двох тижнів». Єдиним джерелом цієї інформації є розповідь чоловіка, якого представили як російського військового.

ЦПД наголошує, що інших, переконливіших доказів чи підтверджень цих заяв – немає.

«Такі вкиди є частиною системної кампанії Кремля з дискредитації українських військових та іноземних добровольців, які приєдналися до захисту України. Поширюючи фейки про «іноземних найманців», Росія намагається просунути наратив про «війну з усім Заходом», а не лише з Україною. У такий спосіб Кремль прагне виправдати власні поразки на фронті перед російською аудиторією», – пояснив Центр протидії дезінформації.

Як повідомлялося, російський уряд планує значно збільшити фінансування телевізійної пропаганди на фоні посилення обмежень на соціальні мережі та Інтернет. Згідно з інформацією, яку опублікувало опозиційне видання «Верстка», у 2026 році на державні телеканали буде виділено 106,4 мільярда рублів, що суттєво перевищує заплановані 69,1 мільярда рублів на 2025 рік.