Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ запустила новий фейк, спрямований на дискредитацію Сил оборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ запустила новий фейк, спрямований на дискредитацію Сил оборони
Пропагандистські ресурси поширюють вигадану історію
фото з відкритих джерел

Єдиним джерелом інформації є розповідь чоловіка, якого представили як російського військового

Російська пропаганда запустила черговий фейк, спрямований на дискредитацію Сил оборони України та іноземців, які воюють на боці України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Пропагандистські ресурси поширюють вигадану історію про нібито «польських найманців», які «використовують наркотики, що дозволяють не спати й не їсти до двох тижнів». Єдиним джерелом цієї інформації є розповідь чоловіка, якого представили як російського військового.

ЦПД наголошує, що інших, переконливіших доказів чи підтверджень цих заяв – немає.

«Такі вкиди є частиною системної кампанії Кремля з дискредитації українських військових та іноземних добровольців, які приєдналися до захисту України. Поширюючи фейки про «іноземних найманців», Росія намагається просунути наратив про «війну з усім Заходом», а не лише з Україною. У такий спосіб Кремль прагне виправдати власні поразки на фронті перед російською аудиторією», – пояснив Центр протидії дезінформації.

Як повідомлялося, російський уряд планує значно збільшити фінансування телевізійної пропаганди на фоні посилення обмежень на соціальні мережі та Інтернет. Згідно з інформацією, яку опублікувало опозиційне видання «Верстка», у 2026 році на державні телеканали буде виділено 106,4 мільярда рублів, що суттєво перевищує заплановані 69,1 мільярда рублів на 2025 рік.

Читайте також:

Теги: Центр протидії дезінформації росія пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За попередніми даними, безпілотники двічі влучили у завод іменні Свердлова
Безпілотники атакували одного з найбільших виробників вибухових речовин у РФ
Вчора, 06:39
Що ще має зробити Росія, аби прокинулась Європа?
Критичний момент для континенту: Європа наближається до свого Перл-Харбору
5 жовтня, 18:01
Уламкові поранення отримав машиніст потяга
Росія атакувала депо «Укрзалізниці» в Одесі (фото)
2 жовтня, 08:42
акета влучила поруч з житловою 9-поверхівкою, внаслідок чого сталася пожежа
Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 42
28 вересня, 19:58
Громадяни Кенії, якого нещодавно взяли у полон українські захисники
У Кенії викрито мережу, яка вербувала чоловіків для участі у війні на боці Росії
27 вересня, 04:56
Зеленський виступив під час загальних дебатів Генасамблеї ООН
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН, удар по навчальному центрі ЗСУ. Головне за 24 вересня
24 вересня, 20:54
Полоненого звуть Еванс, він легкоатлет із Кенії
На Вовчанському напрямку ЗСУ взяли у полон легкоатлета з Кенії
17 вересня, 15:19
Для того, щоб встановити стабільний і міцний мир, нині необхідно тиснути на Росію, пояснює свою позицію Джон Гербст
Коли закінчиться війна і що зупинить Путіна? Експосол США в Україні дав відповідь
14 вересня, 21:16
Садулаєву 29 років, він є дворазовим олімпійським чемпіоном
Прихильник війни Садулаєв через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу з боротьби
11 вересня, 11:04

Соціум

Зеленський провів нараду зі Свириденко: обговорили російські удари по енергетиці
Зеленський провів нараду зі Свириденко: обговорили російські удари по енергетиці
РФ запустила новий фейк, спрямований на дискредитацію Сил оборони
РФ запустила новий фейк, спрямований на дискредитацію Сил оборони
Дрон влетів у Нововоронезьку АЕС внаслідок роботи російського РЕБ
Дрон влетів у Нововоронезьку АЕС внаслідок роботи російського РЕБ
В Індії понад 10 дітей загинули після прийому сиропу від кашлю
В Індії понад 10 дітей загинули після прийому сиропу від кашлю
Європарламент спростив механізм призупинення безвізу для 61 країни, серед них Україна
Європарламент спростив механізм призупинення безвізу для 61 країни, серед них Україна
Масові скорочення в США торкнулися персоналу заводу з виробництва Ozempic
Масові скорочення в США торкнулися персоналу заводу з виробництва Ozempic

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua