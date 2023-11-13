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Росіяни готують відступ на Херсонщині? Про що свідчить заява окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни готують відступ на Херсонщині? Про що свідчить заява окупантів
РФ повідомила про перекидання військ на «більш вигідні позиції» на Херсонщині
фото ілюстративне

Командування російського угруповання «Дніпро» вирішило перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра

Сьогодні, 13 листопада, російські держінформагенства опублікували інформаціюформацію про «перегрупування» групи «Дніпро» армії РФ на «вигідніші позиції на схід від Дніпра». За кілька хвилин новину «анулювали». Про це повідомило міноборони РФ.

«Оцінивши ситуацію, що склалася, командування угруповання «Дніпро» вирішило перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра. Після перегрупування «Дніпро» звільнить частину сил, які будуть задіяні для наступу», – йдеться у повідомленні.

Росіяни готують відступ на Херсонщині? Про що свідчить заява окупантів фото 1

Як зазначають росЗМІ, через кілька хвилин пост було видалено, і з'явилося повідомлення, що новина помилкова.

«Новина «Командування угруповання «Дніпро» ухвалило рішення на перегрупування військ на більш вигідні позиції на схід від Дніпра» анулюється як випущена помилково. Ми вибачаємося перед своїми підписниками та читачами», – йдеться у повідомленні.

Триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.Протягом доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Теги: окупанти авіація Міноборони Дніпро Міноборони РФ озброєння

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