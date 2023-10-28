ЗСУ відтіснили окупантів на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW

Підрозділи ЗСУ просунулися далі на південь біля Антонівського автомобільного мосту на північ від Олешок

Українські війська знову просунулися та відтіснили окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Геолокаційні кадри, опубліковані 27 жовтня, показують, що підрозділи ЗСУ просунулися далі на південь біля Антонівського автомобільного мосту на північ від Олешок (7 км на південь від міста Херсон та 4 км від річки Дніпро).

Просування українських військ

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії в районі Бахмута Донецької області та на Мелітопольському напрямку у Запорізькій області.

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27 жовтня речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська на Куп’янському напрямку використовують менше боєприпасів і вдвічі зменшили рівень обстрілів через погодні умови.

Російські джерела стверджували, що 27 жовтня українські сили здійснили невдалі атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Міноборони Росії стверджує, що російські сили відбили українські атаки поблизу Синьківки, Тимківки (18 км на схід від Куп’янська) та Сергіївки (12 км на південний захід від Сватового).

27 жовтня українські війська продовжували обмежені наступальні дії поблизу Бахмута, але не досягли жодних підтверджених чи заявлених успіхів.

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Речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що українські війська ведуть «активну оборону» на Бахмутському напрямку та ведуть наступальні дії для покращення своїх тактичних позицій, коли мають для цього можливість

27 жовтня російські війська продовжили обмежені наступальні операції поблизу Бахмута та досягли успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, показують, що російські війська просунулися на південь від Берхівського водосховища (6 км на північ від Бахмута). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 27 жовтня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили п’ять російських атак біля Богданівки та Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) та понад 10 російських атак біля Кліщіївки та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили понад 20 російських атак поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки), Авдіївки, Північного (6 км на захід від Авдіївки), Тоненького (5 км на захід від Авдіївки) і Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Під Авдіївкою 27 жовтня українські сили не проводили жодних підтверджених або заявлених контрударів.

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27 жовтня російські війська продовжували наступальні операції на південний захід від Донецька, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили понад 19 російських атак біля Мар’їнки (безпосередньо на південний захід від Донецька) та Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські штурми біля Водяного (6 км на північний схід від Вугледара).[51] Російський мілблогер стверджував, що російські сили провели невдалий штурм поблизу Микільського (4 км на південний схід від Вугледара).

Повідомляється, що українські сили проводили обмежені наступальні операції в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей, але 27 жовтня не робили жодних заявлених або підтверджених просувань. Російський батальйон «Восток», який діє на південний схід від Великої Новосілки, стверджував, що українські сили атакували поблизу с. позиції батальйону, можливо, вздовж лінії Новодонецьке – Новомайорське (12–18 м на південний схід від Великої Новосілки).

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) та Золотої Ниви.

Українські війська продовжували наступальні операції в західній Запорізькій області, але 27 жовтня не зробили жодних підтверджених просувань.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на північний захід від Вербового.

Нагадаємо, збройні сили України продовжують активні наступальні операції на декількох напрямках. Українські війська змогли просунутися на лівому березі Херсонської області. При цьому російська сторона скаржиться, що українські війська продовжують перекидати підкріплення у цей район.

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Раніше повідомлялося, що погіршення погодних умов навряд чи вплине на запуск окупантами БПЛА Shahed, якими вони атакують територію України. Але, осінні тумани і дощі можуть зменшити активність ворожої тактичної авіації.