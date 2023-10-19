У Дніпрі затримано майора СБУ за підозрою у «кришуванні» нарколабораторій

Майор очолив одне з управлінь служби у грудні 2022 року

У Дніпрі затриманий начальник одного з відділів Служби безпеки України. Його підозрюють у «кришуванні» лабораторій з виробництва наркотиків у Дніпропетровській та сусідніх областях. Про це повідомив місцевий телеканал ДніпроTV.

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Як зазначає телеканал, йдеться про майора СБУ Артема Панченка, який очолив одне з управлінь служби у грудні 2022 року. В мережі зʼявились знімки однієї з наркоплантацій, до яких може мати відношення силовик.

«У місті працює велика група слідчих ДБР. Уже є одне гучне затримання. Майор СБУ, якого підозрюють у кришуванні нарколабораторій у Дніпропетровській та сусідніх областях. За нашою інформацією, мова про начальника одного з відділів СБУ Артема Панченка. На цій посаді він з грудня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

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ЗМІ опублікувало фотографії ймовірної плантації наркотиків. На них можна побачити велику кількість канабісу. Офіційно ані ДБР, ані СБУ факт проведення слідчих дій та затримання Артема Панченка не підтверджували.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала директора заводу в Дніпрі, який постачав у РФ обладнання для військових баз. Протягом 2022 року ділки незаконно експортували до Росії кілька партій арматурних комплектуючих на понад 2 млн грн. Також у Дніпрі СБУ затримала російського агента, який шпигував за ЗСУ