Чортків і Сатанів стали містами-побратимами

Назва «Чортків + Сатанів» звучить епічно, визнають у Чортківській міській раді

4 вересня, у день відзначення 503-ліття Чорткова, місто офіційно отримало ще одного партнера – селище Сатанів, що на Хмельниччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чортківську міську раду.

Угоду про партнерство урочисто та офіційно підписали міський голова Чорткова Володимир Шматько та селищний голова Сатанова Альберт Собков. Попередньо рішення про побратимство ухвалили депутати Чортківської міської та Сатанівської селищної ради.

«І хоча вже сама назва «Чортків + Сатанів» звучить епічно, ми щиро сподіваємося, що й на ділі ця співпраця буде такою ж ефективною, як ефектною!», – зазначається у повідомленні місцевої влади. Партнерство передбачає співпрацю в економіці, освіті, медицині, спорті, культурі й туризмі.

У міськраді додали, що на святкування дня Чорткова у місто прибуло чимало делегацій з міст-побратимів та партнерів: м. Талсі (Латвія), м. Каушани (Молдова), м. Берегове (Закарпаття), м. Гола Пристань (Херсонщина), м. Златопіль (Харківщина), м. Снігурівка (Миколаївщина), м. Гнівань (Вінничина), с. Софіївка (Дніпропетровщина), с. Якимівка (Запоріжжя), представники БФ «Рокада» і т.д.



Раніше «Главком» писав про місто Сатанів – «райський куточок із пекельною назвою» та розповідав, що подивитися на вихідні у легендарному селищі. Сатанів (невеличке селище на Хмельниччині) пересічному українцеві передовсім відомий чудернацькою назвою та мінеральними водами. Але крім цього тут є ще й дивовижна природа, численні пам’ятки історії та запаморочливі краєвиди.