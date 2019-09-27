ДБР і надалі щороку звітуватиме про свою роботу перед керівництвом країни



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У пресслужбі Конституційного суду повідомили, що розгляд подання нардепів щодо конституційності інших положень закону про ДБР триває

Констутуційний Суд відмовився розглядати норму закону про ДБР, що передбачає щорічний звіт директора цього відомства перед президентом, урядом і парламентом

Констутуційний суд відмовився відкривати провадження за поданням 45 народних депутатів у частині, де вони просили перевірити на конституційність норму закону «Про Державне бюро розслідувань», що передбачає звітування директора цього відомства перед президентом, урядом і парламентом.

Відповідна ухвала була прийнята під час засідання Великої палати суду 26 вересня, інформує пресслужба КС.

«Постановлено Ухвалу Великої палати Конституційного суду України про відмову у відкритті конституційного провадження в частині конституційного подання 45 народних депутатів України щодо конституційності положень частини другої статті 23 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» від 12 листопада 2015 року № 794–VIII», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 2 ч. ст. 23 закону про ДБР передбачає, що директор відомства інформує президента, уряд про діяльність відомства, а також щороку до 1 квітня подає письмовий звіт про діяльність за попередній рік.

У пресслужбі Конституційного суду повідомили, що розгляд подання нардепів щодо конституційності інших положень закону триває.

Як повідомлялося, 29 серпня до Конституційного суду надійшло конституційне подання 45 народних депутатів України щодо конституційності частини першої, пункту 1 частини третьої статті 11, пунктів 1, 3 частини другої статті 23 Закону України «Про Державне бюро розслідувань».

На думку парламентаріїв, Верховна Рада незаконно віднесла призначення директора ДБР до повноважень президента, оскільки стаття 106 Конституції, яка містить виключний перелік компетенцій глави держави, не передбачає здійснення ним призначення керівників центральних органів виконавчої влади.

Депутати вважають, що призначення директора ДБР належить до конституційних повноважень Кабінету міністрів.

Серед авторів подання були народні депутати Сергій Алєксєєв, Вікторія Сюмар, Тетяна Чорновол, Олексій Гончаренко і Артур Герасимов.