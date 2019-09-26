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    Думки вголос

    Весна прийде – саджати не будуть?

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    В сюжетній лінії вже нинішнього сезону серіалу &laquo;Слуги народу&raquo; виникає інтрига: чи дійсно збирається президент Зеленський саджати екс-президента Порошенка? - Весна прийде – саджати не будуть?
    В сюжетній лінії вже нинішнього сезону серіалу «Слуги народу» виникає інтрига: чи дійсно збирається президент Зеленський саджати екс-президента Порошенка?

    Питання покарання винних є і буде віссю, навколо якої буде крутитися усе життя нинішньої влади, влади Зеленського

    Зараз ми чуємо про допити Порошенка і про буремні події навколо майна Гонтарєвої. З іншого боку, нам відомо про великий запит на покарання цих осіб. Як з боку широких народних мас, так і з боку окремих набагато впливовіших за ці маси індивідуумів.

    Народ, як і згадані індивідууми, бажали б судового або позасудового покарання того численного сонму корупціонерів, котрих розплодила попередня влада.

    Саме цим бажанням була породжена цифра в 70% голосів за телевізійний образ справедливого і аскетичного президента, котрий не піде на жоден компроміс сильними світу цього, глитаями та корупціонерами, і готовий особисто взяти в руки зброю, щоб захистити Справедливість.

    Отож, в сюжетній лінії вже нинішнього сезону серіалу «Слуги народу» виникає інтрига: чи дійсно збирається президент Зеленський саджати екс-президента Порошенка? Чи всерйоз переслідує Петра Олексійовича підконтрольні нинішній владі державне бюро розслідувань? Що значать і яку мету переслідують усі це дії навколо Гонтарєвої?

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    Чи дійсно буде створено прецедент, коли нова влада покарала стару?

    Коли врешті це станеться вперше? Вперше в українській історії, вперше за всі ці 15 років, поки народ цього гаряче бажає?

    На жаль, поки що відповідь є «категоричною ні».

    Те, що зараз відбувається, нагадує що завгодно, але не встановлення справедливості і переслідування винних по закону.

    У тих, хто хоч щось розуміється у слідстві, викликає величезний подив той факт, що на допити ходить лише Порошенко. Але вже очевидно що країну грабував не Петро Олексійович особисто. Будь-які оборудки навіть на свою вигоду, якщо він здійснював, то у активному співробітництві з Ахметовим, на певному етапі – з Коломойським, та іншими нині фаворитами влади. Не кажучи вже про його вірних підручних на кшталт Свинарчука-Гладковського чи Кононенка.

    І очевидно, що слід ретельно «видоїти» на предмет свідчень усі нижні ланки піраміди – від рядових виконавців і до верхів-олігархів. Але нині ми чуємо про лише одне прізвище – Порошенко.

    До речі, аналогічну «помилку» допустила і попередня влада. За генпрокурора Луценка коли Януковича почали судити, виділивши лише один невеличкий епізод з його бурхливої біографії. При цьому цей судовий вирок аж ніяк не дасть змогу проілюстрували винність чи невинність інших численних подільників президента-утікача. Корупційні злочини оточення Януковича залишилися без кари. Схоже на те, що так само станеться і з оточенням Порошенка.

    Характерно що в тіні, поза цими яскравими сценами з допитами попереднього глави держави, залишаються такі центральні прізвища, як Гладковський (до речі, де він зараз?), Грановський і Кононенко (як кажуть, безперешкодно виїхали за кордон).

    Де виклики на допит і подання у міжнародний розшук?

    Аналогічно дивною ситуація виглядає з переслідуванням Гонтарєвої. Перших наближених її співробітників ніхто схоже не збирається як слід допитувати. Зокрема, Рожкову, чиї записи про корупційні домовленості з окремими учасниками ринку давно вже обійшли інтернет.

    Я готовий допомогти слідству, оскільки був свідком їх спільних разом з Гонтарєвою походів до Порошенка на наради – очевидно, якщо вони робили те, у чому звинувачують Гонтарєву, то робили удвох.

    Також слід пам'ятати про Смолія, Рашкована та іншу гвардію, котра ймовірно, відповідальна за велику кількість протиправних рішень щодо банківської системи. І оскільки саме на чолі цієї команди знаходились Гонтарєва логічно було спочатку або хоча б паралельно допитувати усіх членів її групи.

    Натомість ми бачимо якийсь кримінальний цирк навколо майна Гонтарєвої та її родичів. Знаючи психологічні особливості екс-банкірші, я сумніваюся, що це влаштовує вона особисто. Знаючи психологічні особливості певних її опонентів я впевнений, що це їхній почерк.

    В будь-якому разі ці дії не мають нічого спільного з тим щоб добитися в кримінальному порядку покарання тих хто відповідальний за колосальну корупцію в банківській сфері. Це навіть не схоже на намагання залякати Гонтарєву з метою дати свідчення на Порошенка. Це скоріше нагадує урок для нинішніх керівників Приватбанку і причетних представників держави котрі опікуються судовим процесом по цій фінустанові в закордонних судах.

    Подібні розбірки між різними кримінальними кланами зазвичай завершуються договорняками. Корупція від цього не зменшується.

    Корупцію долає створення прецедентів покарання за неї – але тут відбувається що завгодно, а не творення таких прецедентів.

    Джерело: Лівий берег

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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