Де найчастіше порушують мовний закон в Україні: заява омбудсменки

Упродовж року за статтею 30 мовного закону було винесено 68 попереджень

За рік представниця мовної омбудсменки провела 214 заходів державного контролю

Найчастіше в Україні порушують мовне законодавство під час розміщення інформації для загального ознайомлення, ведення інтернет-сторінок та обслуговування споживачів. Про це повідомила представниця Уповноваженої із захисту державної мови Поліна Третяк, підбиваючи підсумки першого року роботи на посаді, пише «Главком».

За її словами, протягом 365 днів було проведено 214 заходів державного контролю за застосуванням української мови. У 76,2% із них зафіксували порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». За результатами перевірок склали 155 протоколів про адміністративні правопорушення.

Серед найпоширеніших порушень Третяк назвала недотримання мовних вимог під час розміщення інформації для загального ознайомлення. Зокрема, йдеться про вивіски та оголошення, які не відповідають вимогам законодавства.

Ще одна поширена проблема – функціонування інтернет-представництв підприємств та установ. Порушеннями є відсутність українськомовної версії сайту або сторінки в соціальних мережах, завантаження іншомовної версії за замовчуванням, а також розміщення частини інформації недержавною мовою навіть на українськомовних сторінках.

Окремо представниця мовної омбудсменки звернула увагу на порушення під час обслуговування споживачів. За її словами, упродовж року за статтею 30 мовного закону винесли 68 попереджень.

Варто нагадати, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов визнав порушення мовного законодавства після використання російської мови під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Він має сплатити штраф.