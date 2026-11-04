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Рада пропонує запровадити нове свято для переселенців

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Рада пропонує запровадити нове свято для переселенців
Верховна Рада розгляне пропозицію встановити День стійкості переселенців 20 жовтня
фото: Ti-ukraine

День стійкості внутрішньо переміщених осіб планують відзначати щороку 20 жовтня

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №16212, яким пропонують встановити День стійкості внутрішньо переміщених осіб. Нову пам'ятну дату хочуть відзначати щороку 20 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на картку документа на сайті парламенту.

Проєкт постанови зареєстрували 3 листопада 2026 року. Серед його ініціаторів – народні депутати Сергій Козир, Руслан Горбенко, Олег Арсенюк, Віталій Войцехівський, Андрій Герус та інші парламентарі.

Автори ініціативи пропонують встановити окрему дату для суспільного визнання стійкості українців, які були змушені залишити свої домівки через війну та інші небезпечні обставини.

Вибір 20 жовтня пов'язаний із тим, що саме цього дня у 2014 році Верховна Рада ухвалила закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Документ визначив правовий статус переселенців та закріпив спеціальні гарантії захисту їхніх прав.

На думку ініціаторів, запропонована дата має правове та символічне значення, адже поєднує визнання стійкості внутрішньо переміщених осіб із формуванням державної політики щодо їхнього захисту.

Встановлення Дня стійкості ВПО покликане привернути увагу до досвіду людей, які втратили можливість проживати у своїх домівках, але продовжують працювати, виховувати дітей, підтримувати громади та брати участь у суспільному житті.

Наразі документ передано на розгляд керівництву Верховної Ради. Для встановлення нової пам'ятної дати парламент має ухвалити відповідну постанову.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про новий закон щодо внутрішньо переміщених осіб, який набрав чинності 22 жовтня 2026 року. Документ передбачає оновлення системи обліку переселенців, оцінювання їхніх потреб та розширення механізмів державної підтримки. 

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Теги: свято парламент закон Верховна Рада

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