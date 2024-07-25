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Дефіцит на ринку праці підвищив попит на спеціалістів однієї категорії

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Дефіцит на ринку праці підвищив попит на спеціалістів однієї категорії
Банки пропонують роботу людям старшого віку
фото з відкритих джерел

Банки активно запрошують на роботу людей старшого віку

Через масову еміграцію та мобілізацію українських чоловіків віком від 18 до 60 років, українські банки зіткнулися з гострим дефіцитом кадрів. У пошуках нових співробітників фінансові установи все частіше звертають увагу на людей віком 50+. Такими очікуваннями поділилися менеджери по роботі з персоналом під час круглого столу «Еміграція, мобілізація і кадровий голод на фінансовому ринку: як вирішити проблему», проведеного «Фінансовим клубом».

«Дуже багато людей в віці 20-40 років виїхали, тому ми звертаємо увагу на молодь і людей 50+», – зазначає HR-директорка ОТП Банку Крістіна Фехер.

Директорка з управління персоналом Сенс Банку Олена Велика підтверджує цю тенденцію:

«Ми вирішили зробити великий акцент на категорії старшого віку. Ми зацікавилися проєктом «Життєлюб» і запросили на співбесіду 40 кандидатів віком 55+. І мені здається, що ця категорія нами недооцінена».

За словами Олени Великої, люди старшого віку мають багато переваг: вони досвідчені, відповідальні, лояльні та готові до навчання. Крім того, для багатьох з них робота в банку – це можливість реалізувати себе та уникнути мобілізації.

«Ми подумали, що потрібно зробити офер більший, ніж був заявлений на цих зустрічах, через їхній рівень експертності, рівень мотивації», – сказала Олена Велика.

«Люди підходять і кажуть: «Я заявлялась на посаду логіста, але в мене ще є більше 15 років досвіду в документообігу, в бухгалтерії, чи можу я розглянути ще й цей варіант. Ми закрили дуже швидко вакансії касирів. Касирів банківського досвіду дуже важко знайти на ринку. Ми за годину знайшли касирів в наше відділення, ми знайшли людину в службу безпеки, яка буде супроводжувати питання роботи з ТЦК», – додала  Велика.

Експерти ринку праці вважають, що ставка на працівників старшого віку – це вимушений, але цілком обґрунтований крок для українських банків. Адже досвідчені фахівці можуть швидко адаптуватися до нових умов роботи і стати цінним активом для компанії.

 

Однак, експерти також зазначають, що для успішної інтеграції працівників старшого віку в колектив банкам необхідно створити відповідні умови. Це може включати в себе розробку спеціальних програм навчання та менторства, адаптацію робочих місць та графіків роботи.

Теги: мобілізація навчання робота еміграція молодь

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