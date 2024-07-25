Дефіцит на ринку праці підвищив попит на спеціалістів однієї категорії

Банки активно запрошують на роботу людей старшого віку

Через масову еміграцію та мобілізацію українських чоловіків віком від 18 до 60 років, українські банки зіткнулися з гострим дефіцитом кадрів. У пошуках нових співробітників фінансові установи все частіше звертають увагу на людей віком 50+. Такими очікуваннями поділилися менеджери по роботі з персоналом під час круглого столу «Еміграція, мобілізація і кадровий голод на фінансовому ринку: як вирішити проблему», проведеного «Фінансовим клубом».

«Дуже багато людей в віці 20-40 років виїхали, тому ми звертаємо увагу на молодь і людей 50+», – зазначає HR-директорка ОТП Банку Крістіна Фехер.

Директорка з управління персоналом Сенс Банку Олена Велика підтверджує цю тенденцію:

«Ми вирішили зробити великий акцент на категорії старшого віку. Ми зацікавилися проєктом «Життєлюб» і запросили на співбесіду 40 кандидатів віком 55+. І мені здається, що ця категорія нами недооцінена».

За словами Олени Великої, люди старшого віку мають багато переваг: вони досвідчені, відповідальні, лояльні та готові до навчання. Крім того, для багатьох з них робота в банку – це можливість реалізувати себе та уникнути мобілізації.

«Ми подумали, що потрібно зробити офер більший, ніж був заявлений на цих зустрічах, через їхній рівень експертності, рівень мотивації», – сказала Олена Велика.

«Люди підходять і кажуть: «Я заявлялась на посаду логіста, але в мене ще є більше 15 років досвіду в документообігу, в бухгалтерії, чи можу я розглянути ще й цей варіант. Ми закрили дуже швидко вакансії касирів. Касирів банківського досвіду дуже важко знайти на ринку. Ми за годину знайшли касирів в наше відділення, ми знайшли людину в службу безпеки, яка буде супроводжувати питання роботи з ТЦК», – додала Велика.

Експерти ринку праці вважають, що ставка на працівників старшого віку – це вимушений, але цілком обґрунтований крок для українських банків. Адже досвідчені фахівці можуть швидко адаптуватися до нових умов роботи і стати цінним активом для компанії.

Однак, експерти також зазначають, що для успішної інтеграції працівників старшого віку в колектив банкам необхідно створити відповідні умови. Це може включати в себе розробку спеціальних програм навчання та менторства, адаптацію робочих місць та графіків роботи.