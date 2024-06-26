На Волині військовозобов'язаний напав на офіцера ТЦК

У військкоматі наголошують, що «махати кулаками потрібно на сході та півдні України», бо саме там ворог атакує Україну

На нападника відкрито кримінальне провадження

У Волинській області військовозобов'язаний напав на офіцера Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Про це повідомляє пресслужба Волинського ТЦК.

«Вчора (25 червня, - «Главком» ) в Шацьку військовозобов'язаний громадянин здійснив напад на офіцера групи оповіщення Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП під час виконання ним службових обов'язків», – йдеться у повідомленні.

На даний момент на нападника відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України.

«Відповідно до цієї статті, напад на службову особу під час виконання ним службових обов'язків є тяжким злочином і карається позбавленням волі на строк до п'яти років», – зазначають у ТЦК.

У військкоматі наголошують, що «махати кулаками потрібно на сході та півдні України», бо саме там ворог атакує Україну і намагається знищити українців.

Раніше у Чернівецькому обласному ТЦК та СП повідомили, що група розлючених людей напала на військовослужбовця, до нього застосували силу та погрози. Щоб захиститися, йому довелося стріляти в землю.

Нагадаємо, нещодавно у мережі поширилося відео, на якому декілька жінок на Хмельниччині напали на машину кольору хакі із зображенням білого хреста. В автомобілі перебували щонайменше двоє співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Згодом стало відомо, що Ізяславський районний суд Хмельницької області оштрафував на 85 грн одну з нападниць.