Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Понад 50% українських учнів стикалися з булінгом – дослідження

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Понад 50% українських учнів стикалися з булінгом – дослідження
У сільській місцевості 25,3% учнів повідомляли про цькування
Фото з відкритих джерел

Найбільше школярів потерпали від цькування у столиці

Більша частина українських школярів стикалися з булінгом, причому дівчата частіше зазнають цькування, ніж хлопці.  Серед них кількість дівчат вища – 55,9%. Тоді як хлопців, які зазначили про це, – 46,2%. Такі дані опублікувало Міністерство освіти та науки.

Найвищий рівень булінгу зафіксовано у Києві (33,7%) та обласних центрах (34,4%). У сільській місцевості та містах районного значення цей показник нижчий – 25,3% та 25,8% відповідно. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже чверть школярів (24,7%) стали жертвами булінгу. Найменше випадків цькування зафіксовано у східних та південних областях – 18% та 22%.  Відповідно Міністерство освіти та науки закликає батьків та педагогів звернути увагу на проблему булінгу та вжити заходів для її подолання.

Нагадаємо, що у 2023 році результати дослідження свідчили про те, що у столиці 15% дошкільнят активно вживали українську, ще 65% – змішана група. До неї зокрема належали діти, які можуть вживати частину російських і українських слів або навіть ті, хто переважно послуговується російською й водночас запозичує якісь українські слова, термінологію.

Читайте також: на Одещині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині, Сумщині та Чернігівщині Литва планує збудувати нові школи-бомбосховища.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки підготувало рекомендації для освітнього процесу для вищих навчальних закладів. Серед них – початок навчального року у серпні та навчання у суботу.

До слова, парламент прийняв в цілому законопроєкт №11092 щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. Законопроєкт має на меті вдосконалити початкову загальновійськову підготовку та актуалізувати її зміст.

Теги: Миколаїв бомбосховища Литва навчання парламент законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За результатами першого туру Анатолій Мельниченко отримав 961 голос
Новим ректором КПІ обрано Анатолія Мельниченка
18 червня, 18:48
Лідером серед областей за показником урожайності є аграрії Вінниччини
В Україні розпочалися жнива
21 червня, 23:06
Розвідувальний БПЛА Hornet XR, який виробляють в Литві
Литовська компанія представила безпілотник Hornet XR, випробуваний в Україні
25 червня, 01:54
У Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт за яким пропонується збільшити термін оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів
Міноборони відмовилося збільшувати термін оновлення даних для військовозобов'язаних
25 червня, 17:10
Німеччина купує нове озброєння
Більше двох мільйонів боєприпасів додатково: Пісторіус готується укласти мільярдну угоду
26 червня, 14:06
Усик звернувся до Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа та зазначив, що дарує їм свій пояс
Атака на Україну, відмова Усика від звання абсолютного чемпіона світу: головне за ніч
26 червня, 06:05
Україна планує відмовитися від деяких пластикових виробів
Україна планує заборонити обіг деяких пластикових виробів: перелік
3 липня, 16:12
Габріель Атталь був переобраний у 10-му виборчому окрузі О-де-Сен і буде депутатом Національних зборів
Прем'єр Франції йде у відставку після другого туру парламентських виборів
7 липня, 23:15
Танк пересувався у колоні військової техніки і зробив кілька пострілів, коли рухався по федеральній трасі
На трасі в Німеччині танк випадково почав стрілянину: постраждало цивільне авто
Вчора, 09:14

Суспільство

Понад 50% українських учнів стикалися з булінгом – дослідження
Понад 50% українських учнів стикалися з булінгом – дослідження
Кіт врятував життя господині від обстрілу: неймовірна історія з Мирнограду
Кіт врятував життя господині від обстрілу: неймовірна історія з Мирнограду
Роман Червінський вийшов із СІЗО (відео)
Роман Червінський вийшов із СІЗО (відео)
Від сьогодні оновлення військово-облікових даних можливе лише онлайн або у ТЦК
Від сьогодні оновлення військово-облікових даних можливе лише онлайн або у ТЦК
Перетин кордону: Держприкордонслужба назвала обов’язкову умову для чоловіків
Перетин кордону: Держприкордонслужба назвала обов’язкову умову для чоловіків
Мав непересічний письменницький та поетичний хист. Згадаймо Сергія Зайцева
Мав непересічний письменницький та поетичний хист. Згадаймо Сергія Зайцева

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
9368
Економічний комітет Ради викликав «на килим» міністра енергетики
8136
Кого з 17 липня затримуватиме поліція: відповідь Міноборони
6923
Штрафи для «ухилянтів» із 17 липня: Міноборони повідомило механізм
6190
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5646
Медведчук написав Трампу про неймовірні можливості Зеленського

Новини

Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
Вчора, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Вчора, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua