Понад 50% українських учнів стикалися з булінгом – дослідження

Найбільше школярів потерпали від цькування у столиці

Більша частина українських школярів стикалися з булінгом, причому дівчата частіше зазнають цькування, ніж хлопці. Серед них кількість дівчат вища – 55,9%. Тоді як хлопців, які зазначили про це, – 46,2%. Такі дані опублікувало Міністерство освіти та науки.

Найвищий рівень булінгу зафіксовано у Києві (33,7%) та обласних центрах (34,4%). У сільській місцевості та містах районного значення цей показник нижчий – 25,3% та 25,8% відповідно. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже чверть школярів (24,7%) стали жертвами булінгу. Найменше випадків цькування зафіксовано у східних та південних областях – 18% та 22%. Відповідно Міністерство освіти та науки закликає батьків та педагогів звернути увагу на проблему булінгу та вжити заходів для її подолання.

Нагадаємо, що у 2023 році результати дослідження свідчили про те, що у столиці 15% дошкільнят активно вживали українську, ще 65% – змішана група. До неї зокрема належали діти, які можуть вживати частину російських і українських слів або навіть ті, хто переважно послуговується російською й водночас запозичує якісь українські слова, термінологію.

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Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки підготувало рекомендації для освітнього процесу для вищих навчальних закладів. Серед них – початок навчального року у серпні та навчання у суботу.

До слова, парламент прийняв в цілому законопроєкт №11092 щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. Законопроєкт має на меті вдосконалити початкову загальновійськову підготовку та актуалізувати її зміст.