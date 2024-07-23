Нідерландські вчені створили дронів, що рухаються як комахи (відео)

Вчені також розробили новий компонент під назвою FiBa, який значно знижує вагу роботів та дозволяє їм рухатися з неймовірною гнучкістю

Дослідники з Нідерландів розробили революційну технологію, яка дозволяє створювати дронів, здатних рухатися та орієнтуватися у просторі подібно до комах. Цей прорив відкриває нові можливості для застосування роботів у різних сферах.

Ключовим елементом технології є використання машинного навчання для обробки стислих зображень та даних одометрії, що дозволяє дронам точно визначати своє місцезнаходження та переміщатися навіть у складних умовах.

Вчені також створили новий компонент FiBa, який значно знижує вагу роботів та надає їм неймовірну гнучкість, перевершуючи навіть тварин. Цей компонент працює без електрики та подачі повітря, що розширює можливості застосування дронів.

Ще одна інновація – робот SAILS, здатний змінювати форму та жорсткість завдяки спеціальному компоненту. Це дозволяє йому адаптуватися до різних завдань та умов, подібно до живих організмів.

Розробки нідерландських вчених є важливим кроком у розвитку робототехніки, демонструючи, як створювати більш ефективних, гнучких та адаптивних роботів. Це відкриває нові перспективи для застосування роботів у різних сферах людської діяльності та може призвести до значних проривів у майбутньому.



Нагадаємо, нова модель українського безпілотника здатна долати відстань у 3 тис. км, долітаючи до Сибіру. Про це пише The Economist з посиланням на неназваного виробника безпілотників. Як зазначає видання, дану модель безпілотника розробили «через зволікання Заходу в наданні Україні зброї далекого радіусу дії».

Також повідомлялося, що українські військові вперше в історії уразили FPV-дроном реактивну систему залпового вогню БМ-27 «Ураган». Відповідне відео було опубліковане на сторінці волонтера Сергія Стерненка у Telegram, інформує «Мілітарний».