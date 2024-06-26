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Чи призовуть чоловіка, який вже подав документи на відстрочку: відповідь Міноборони

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чи призовуть чоловіка, який вже подав документи на відстрочку: відповідь Міноборони
Заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, розглядатимуть протягом семи днів з дати їх надходження до комісії у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки
фото з відкритих джерел

Про прийняте комісією Територіального центру комплектування та соціальної підтримки рішення повідомлять телефоном, листом на електронну адресу або поштою

В Україні триває загальна мобілізація та оголошено воєнний стан, проте деякі військовозобов’язані мають право на відстрочку від мобілізації. У міністерстві оборони України відповіли, чи можуть мобілізувати чоловіка, який вже подав документи на оформлення відстрочки.

У міністерстві зазначили, що до ухвалення комісією рішення щодо надання відстрочки військовозобов’язаний не направляється для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби та не підлягає призову.

Як повідомили у Міноборони, заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, розглядатимуть протягом семи днів з дати їх надходження до комісії у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Термін розгляду може бути продовжено, якщо комісія звернулася за додатковою інформацію до інших державних органів. Тоді документи розглянуть не пізніше наступного дня після отримання відповіді.

Про прийняте комісією Територіального центру комплектування та соціальної підтримки рішення повідомлять телефоном, листом на електронну адресу або поштою.

У разі позитивного рішення військовозобов’язаному буде надано довідку. У разі відмови у наданні відстрочки - повідомлять письмово із зазначенням причин.

Інформація про надану відстрочку також має відображатися в мобільному застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+».

Нагадаємо, цього літа у застосунку «Резерв+» можуть запустити сервіс автоматичного надання відстрочки від призову. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю виданню NV.

Як повідомлялося, військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тис. грн за неоновлення своїх даних протягом 60 днів після набрання чинності законом про мобілізацію 18 травня.

До слова, в Україні стало можливим оформити військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАП всього за 15 хвилин. 

Читайте також: Міноборони відмовилося збільшувати термін оновлення даних для військовозобов'язаних
Теги: Міноборони війна документи воєнний стан мобілізація бронювання від мобілізації

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