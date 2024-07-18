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Коли починати навчальний рік? Мер Львова дорікнув освітньому омбудсмену

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Коли починати навчальний рік? Мер Львова дорікнув освітньому омбудсмену
Садовий: Сумно читати обґрунтування освітнього омбудсмена про те, чому громади не можуть почати навчальний рік швидше ніж 1 вересня
фото з відкритих джерел

Освітній омбусмен вважає, що починати навчальний рік достроково неможливо, а також, суперечить закону

На початку липня міський голова Львова Андрій Садовий оголосив, що навчальний рік 2024-2025 у школах міста розпочнеться на два тижні раніше – 19 серпня. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергосистемі. Під дописом Садового розгорілася справжня дискусія: частина батьків схвально сприйняла таке рішення, з огляду на далекоглядність та можливу важку зиму. Однак інша частина заявила, що у цей період люди у відпустках, і такі рішення не можна оголошувати так пізно.

Згодом освітній омбудсмен Сергій Горбачов опублікував допис, де зазначив, що рішення про достроковий початок навчального року – незаконний, так як для цього не була видана відповідна постанова.

«Станом на 10.07.2024 року відповідна постанова КМУ, яка регулює початок та кінець 2024/2025 навчального року, ще не видана, тому наразі правових підстав розпочинати новий рік раніше 1 вересня немає», – зазначив Горбачов.

Також він наголосив, що є ряд інших проблем у цьому рішенні: неможливість відкликати вчителів із відпусток, плани на літо у батьків та дітей, непідготовленість шкіл до дострокового навчання. До того ж, потрібно вносити багато змін до документів та проводити опитування серед батьків.

«Більшість документів у сфері освіти передбачають початок навчального року 1 вересня, тому початок навчального року у серпні можливий за умови внесення відповідних змін до нормативно-правових актів. Це перелік доволі великий – і це довготривалий процес, який займе багато часу. Відповідно, внести необхідні зміни до цих документів неможливо до серпня, і до 1 вересня також», – підсумував Сергій Горбачов.

Мер Львова Андрій Садовий відреагував на позицію освітнього омбудсмена. На його думку, це лише підтверджує те, що українська освіта потребує змін.

«Якби ми у Львові орієнтувались на труднощі і не шукали можливостей, то тут не було би нічого. У 2022 році не було закону, чи якогось акту, де б писало, що всі школи та театри мають стати прихистками для українців з інших регіонів, а міські автобуси можуть возити людей на кордон. Якщо взимку ситуація з енергетикою, або опаленням погіршиться, школи відкриють свої двері для всіх, кому треба зігрітись, або зарядити свої пристрої. Навчальний процес буде перервано. Що тоді рекомендуватимуть люди, які знають всі закони та правила? ZOOM? Вибачте, але ні», – наголосив Садовий.

Мер заявив, що Львів почне навчання 19 серпня, як і планувалося. Семестр триватиме до Різдва, але якщо ситуація буде кращою, влада перегляне термін канікул. Садовий також закликав міністра освіти «дослухатись до цієї думки» і додав, що «від рішень, які ми приймаємо сьогодні залежить наше «завтра».

Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять.

Як повідомлялося, до кінця 2024 року на території Запорізької області планується збудувати 10 підземних шкіл. П’ять із них уже почали будувати.

До слова, понад 25% дітей, які перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися через військові дії та регулярні обстріли Росії.

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Теги: міністр правила Сергій Горбачов освітній омбудсмен влада кордон навчання Львів Андрій Садовий школа освіта Оксен Лісовий

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