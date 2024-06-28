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Викрито низку схем ухилення від мобілізації, до якої причетні ТЦК

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Викрито низку схем ухилення від мобілізації, до якої причетні ТЦК
Викрито низку схем ухилення від мобілізації
фото з відкритих джерел

На Львівщині, Буковині, Житомирщині та Одещині правоохоронці викрили низку схем ухилення від мобілізації 

Поліцейські викрили схеми ухилення від мобілізації на Львівщині, Буковині, Житомирщині та Одещині. До організації схеми причетні причетні працівники ТЦК та ВЛК. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань. 

«За винагороду до 5 тис. дол. організатори цих схем допомагали чоловікам призовного віку ухилитися від призову: зняття з військового обліку, видача чистого бланку повістки, виписки з фіктивним діагнозом, зарахування на навчання, перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску» – йдеться в повідомленні.

На Житомирщині викрили працівника ТЦК та СК. Фігурант обіцяв за одну тис. дол. видалити відомості з електронного реєстру про особу, яка перебувала в розшуку за ухилення від призову.

На Буковині заблокували корупційну схему зарахування на навчання до фахового коледжу одного з університетів для відстрочки від мобілізації. Затримано викладача – члена приймальної комісії – під час отримання коштів. У чоловіка вилучили суму майже 285 тис. грн.

На Львівщині викрито лікаря позаштатної ВЛК при одному з ТЦК, який за 15 тис. грн видавав виписки з фіктивними діагнозами захворювання. 

На Одещині затримали військового, який обіцяв «клієнтам» за 900 доларів організувати непридатність до військової служби та виключення з військового обліку.

Також затримано 53–річного мешканця Одеської області та його 20-річного сина. Фігуранти за 3 тис. дол. на власному автомобілі провозили чоловіків поза офіційними пунктами пропуску. 

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру. 

Нагадаємо, в Одесі затримано сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та «зливали» локації ТЦК до Телеграм-каналів російських спецслужб. 

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Теги: Львівщина Одеса мобілізація поліція ТЦК

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