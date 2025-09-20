Головна Країна Суспільство
Дефіцит пікапів у війську? Зеленський прокоментував проблему

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
Дефіцит пікапів у війську? Зеленський прокоментував проблему
Уряд у серпні вже спростив закупівлю пікапів
Президент про нестачу машин і пікапів, зокрема у ДШВ: «У них розв'язані руки»

Наразі військові можуть закуповувати пікапи та інше транспортне майно за спрощеною процедурою. Бригади отримують кошти на закупівлю не лише дронів, а й пікапів. На цьому очільник держави Володимир Зеленський наголосив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Раніше закрита була можливість купувати пікапи. Ми їм відкрили цю можливість, даємо гроші... Тобто ми вже дивимося не на бригади, а щоб їх отримував кожен бойовий батальйон. Командир бригади всередині своєї бригади дивиться, якщо зараз у нього, наприклад, виконують завдання чотири батальйони, а завтра у нього додалися батальйони безпілотних систем, – ми даємо на кожен батальйон 7-8 мільйонів гривень щомісяця окремо. Тепер ми відкрили можливості їм, і даємо додаткові ще гроші окремо купувати пікапи. Є можливість купувати не лише нові, нові не потрібні, а й старі, всередині держави. Тобто сьогодні у них розв'язані руки», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, уряд прийняв рішення про зменшення бюрократії в армії на виконання доручення президента України. Зокрема, військовим дозволено буде спрощено закуповувати пікапи та інше транспортне майно за спрощеною процедурою. Також оновлений алгоритм спростить процес списання військового майна, дозволивши командирам самостійно затверджувати акти списання майна відповідно до встановлених критеріїв. Ці кроки спрямовані на зміцнення обороноздатності та покращення ефективності військових підрозділів.

На офіційному сайті Міноборони оприлюднено алгоритм закупівлі пікапів за спрощеною процедурою. 

Зазначимо, на закритій зустрічі із журналістами Зеленський повідомив про ситуацію на Покровському напрямку. Зеленський також наголосив, що в районі Куп'янська тривають жорсткі дії. 

