«Вважаю, що це успіх». Президент повідомив про ситуацію на Покровському напрямку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
«Вважаю, що це успіх». Президент повідомив про ситуацію на Покровському напрямку
Президент: Непросто говорити про успіх, коли ми захищаємось, та я вважаю, що це успіх Збройних сил України
фото: glavcom.ua

Зеленський: «Дай Бог, щоб все завершилось так, як воно зараз йде»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні Сили ведуть контрнаступальні дії в районах Добропілля і Покровська. За словами глави держави, близько 330 км території перебувають під контролем України: 160 км вже звільнено, а понад 170 км – зачищено від противника. Про це Зеленський зауважив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Щодо наших контрнаступальних дій в районах Добропілля і Покровська. «Руські» хотіли оточити нас, але саме наші Збройні Сили роблять там все, щоб знищити ворога. На сьогодні десь близько 330 кілометрів під нашим контролем, звільнено 160, і більше 170 зачищено від ворога. Ми розуміємо, що саме туди вони зараз будуть перекидати особовий склад, аби зберегти позиції. Вони туди і додавали постійно, тому що це був їх головний наступ – Добропільський, Покровський напрямки», – сказав президент.

Президент зазначив, що російські війська підтягнули на цей напрямок 61-у бригаду морської піхоти, оскільки зазнають значних втрат у живій силі.

«Непросто говорити про успіх, коли ми захищаємось, та я вважаю, що це успіх Збройних сил України. Висновки можна буде робити, напевно, трішки пізніше. Дай Бог, щоб все завершилось так, як воно зараз йде. Там зараз 79, 82 бригади, ми вчора з ними спілкувалися, Нацгвардія є, і штурмові підрозділи», – підсумував Зеленський.

Як повідомлялося, останні тижні бої між Покровськом та Костянтинівкою на Донеччині були одними з найгарячіших. Ситуація досі залишається вкрай напруженою, а російські війська, які раніше здійснили прорив, продовжують створювати проблеми для української логістики. За інформацією від командирів підрозділів, причини початкового успіху ворога та подальші його плани тепер зрозумілі, розповідає OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко.

Зокрема, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що триває операція Сил оборони України на Донеччині, на Добропільському напрямку. Сили оборони відновили контроль у семи населених пунктах, ще в дев'ять населених пунктів зачищено від ДРГ противника.

Теги: війна Володимир Зеленський фронт Покровськ

