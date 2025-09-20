Головна Країна Політика
Зеленський про ситуацію у Куп'янську: Ми вважаємо, росіяни будуть там знищені

glavcom.ua
Зеленський про ситуацію у Куп’янську: Ми вважаємо, росіяни будуть там знищені
Окупанти розгромили центр Куп'янська
фото: скриншот з відео

Глава держави підтверджує, на Харківщині тривають жорсткі дії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в районі Куп'янська тривають жорсткі дії. Про це він зауважив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«В районі Куп'янська тривають жорсткі дії, там є відповідні сили. Там у нас діють сильні підрозділи, вона вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити. В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені», – наголосив президент.

Нагадаємо, що тривають важкі бої за Купʼянськ Харківської області. Наразі російських терористів у центрі міста немає.

Зокрема, українські військові вивели з ладу та затопили трубу газогону, якою російські підрозділи намагалися прорватися до Куп’янська на Харківщині. Про це повідомило Оперативне командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ.

Згодом президент повідомив, що Сили оборони здійснюють контрнаступальні дії на Донеччині. «Купʼянськ, також райони навколо міста – ми захищаємо позиції. Дякую всім бригадам. Будуть і нові наші дипстрайки у відповідь на те, що робить Росія», – сказав він.

