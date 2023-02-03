День народження Епіфанія: головні факти із життя та цитати митрополита

Митрополит жив у Афінах, любить читати Сковороду та допомагає українським воїнам

Сьогодні, 3 лютого, День народження в глави ПЦУ митрополита Епіфанія. Цікаво, що саме у цей день пройшла і його інтронізація (церемонія входження на престол і офіційний початок виконання обов’язків предстоятеля).

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Епіфаній, який у земному житті має ім'я Сергій Думенко, народився на Одещині. Доктор наук з богослов'я, професор, колишній митрополит Переяславський і Білоцерківський УПЦ Київського патріархату та намісник патріарха Філарета.

РПЦ в Україні є останнім форпостом Путіна. Тому що церква проникає глибоко в душі православних українців. І ми це реально бачимо, наскільки церква зомбує їх у цьому напрямку. Митрополит Епіфаній

У зверненнях до вірян Епіфаній часто приділяє увагу сімейний цінностям, особистості людини, рівним правам жінок і чоловіків, захисту кожної людини від домашнього насильства та праві людини на життя.

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Ми молимось, щоб Господь послав нам справедливий мир. Справедливий, а не будь-який мир, тому що мир у неволі нам не потрібен. Нам потрібен справедливий мир у своїй незалежній, єдиній Українській державі. Митрополит Епіфаній

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Митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній фото з відкритих джерел

Біографія митрополита Епіфанія

Сергій Петрович Думенко народився в Одеській області 3 лютого 1979 року. Дитинство і юність провів на Буковині.

Закінчивши школу, вступив до Київської Духовної семінарії і закінчив її з першим розрядом.

Вступив до Київської Духовної Академії. У 2003 році закінчив зі ступенем кандидата богослов’я.

Згодом викладав у Рівненській духовній семінарії УПЦ КП. Також був редактором інтернет-порталу «Рівне Православне.» Понад 15 років є членом Національної спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів.

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У 2006 році пройшов стажування в Афінському національному університеті на філософському факультеті. Після того прийняв постриг в чернецтво з ім’ям Епіфаній.

Пізніше предстоятелем УПЦ КП Філаретом висвячений в ієродиякона, а потім і в сан ієромонаха, а через кілька місяців і в сан архімандрита.

З 2008 року Епіфанія призначили секретарем Філарета, а в травні був керуючим справами Київської єпархії. Пізніше він став намісником Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря.

Свого часу отримав сан митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського і призначений Патріаршим намісником з правами єпархіального архієрея.

Епіфаній знає кілька іноземних мов, зокрема грецьку.

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Ще у 2015-му радив представникам УПЦ МП «очиститися від кремлівських паразитів».

Зараз відбувається боротьба не між єдиною помісною православною церквою та РПЦ в Україні - це боротьба на міжнародному рівні, це певною мірою є геополітикою, бо російська держава працює в цьому напрямку вже десятиліття. Митрополит Епіфаній

З самого початку війни Епіфаній допомагає і підтримує українську армію та сім’ї бійців.

Це було великою помилкою, коли Росія почала протидіяти. Але, на жаль, патріарх Кирило не незалежний. Без відома російської держави, впевнений, він не ухвалює жодних рішень. Митрополит Епіфаній

Серед улюблених художніх творів предстоятеля УПЦ – книга Генрика Сенкевича «Quo vadis» чи «Камо грядеши». Також йому подобаються твори Григорія Сковороди, бо «там багато християнської мудрості».

Нагадаємо, нещодавно Епіфаній поїхав у гості до Папи Римського.

До слова, митрополит Епіфаній на Водохреще провів службу в Лаврі.

Як відомо, вперше за кілька століть представники ПЦУ на чолі з митрополитом Київським та всієї України Епіфанієм молились у день Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Раніше повідомлялося, що білі ризи з елементами вишивки на першому богослужінні у Лаврі з нагоди Різдва були не менш промовистими, аніж звернення митрополита до вірян: облачення священнослужителя приємно вразило й потішило українців.