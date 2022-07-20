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  4. Фотограф помітив цікавий збіг у одязі дружин Зеленського та Байдена (фотофакт)
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    Суспільство

    Фотограф помітив цікавий збіг у одязі дружин Зеленського та Байдена (фотофакт)

    Фотограф помітив цікавий збіг у одязі дружин Зеленського та Байдена (фотофакт)
    фото із соцмереж

    Мимоволі утворився жовто-блакитний образ українського прапора

    Перша леді України Олена Зеленська вирушила до США, де зустрілася з президентом Джо Байденом та його дружиною Джілл Байден.

    Дружини президентів взули туфлі, що утворили разом кольори українського прапора. Фото опубліковані в Instagram. Олена Зеленська обрала блакитні, а Джілл Байден – жовті.

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    Фотограф помітив цікавий збіг у одязі дружин Зеленського та Байдена (фотофакт)
    Фотограф помітив цікавий збіг у одязі дружин Зеленського та Байдена (фотофакт)

    Зазначимо, 20 липня Зеленська виступить перед Конгресом США.

    Додамо, у інтерв'ю французькому телеканалу France 5 Олена Зеленська заявила, що не виїжджала з України після повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

    Також дружина президента України зареєструвалася у популярній соцмережі Twitter. Акаунт поки що не має синьої галочки, яка б засвідчувала верифікацію користувача, але інформацію про те, що ця сторінка справді належить першій леді, підтвердила пресслужба президента.

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    Теги: окупанти США фотограф війна Україна Олена Зеленська окупація перша леді #stoprussia
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    Фотограф помітив цікавий збіг у одязі дружин Зеленського та Байдена (фотофакт)