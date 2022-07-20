Фотограф помітив цікавий збіг у одязі дружин Зеленського та Байдена (фотофакт)

Мимоволі утворився жовто-блакитний образ українського прапора

Перша леді України Олена Зеленська вирушила до США, де зустрілася з президентом Джо Байденом та його дружиною Джілл Байден.

Дружини президентів взули туфлі, що утворили разом кольори українського прапора. Фото опубліковані в Instagram. Олена Зеленська обрала блакитні, а Джілл Байден – жовті.

Зазначимо, 20 липня Зеленська виступить перед Конгресом США.

Додамо, у інтерв'ю французькому телеканалу France 5 Олена Зеленська заявила, що не виїжджала з України після повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Також дружина президента України зареєструвалася у популярній соцмережі Twitter. Акаунт поки що не має синьої галочки, яка б засвідчувала верифікацію користувача, але інформацію про те, що ця сторінка справді належить першій леді, підтвердила пресслужба президента.