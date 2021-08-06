Депутат заявляє, що у Кривому Розі виявили незаконне звалище шлаку на ділянці площею 15 га

Судячи з оприлюднених знімків і даних Google Maps, від шлакового звалища всього 500 метрів до найближчих дач

В центрі Кривого Рогу функціонує незаконне звалище металургійного шлаку. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив депутат Криворізької міської ради Максим Трач.

«А ви в курсі, що в Кривому Розі, просто в центрі – з'явилося величезне нове звалище шлаку?!? Металургійний район!!! Перевірив по кадастровій карті: понад 15 га фактично звалища, на якому переробляють і складують шлак. Що цікаво – ділянка не має кадастрового номеру, а це значить що вона у власності громади міста.

І тут у мене виникають питання. БАГАТО ПИТАНЬ», – написав депутат.

Максим Трач також оприлюднив фото звалища і скріншоти з Google Maps і публічної кадастрової карти: ділянка, на якій виявлено звалище шлаків, не призначена для накопичення відходів.

«У них немає кадастрового номера на цю територію. А значить незаконно ... Ось і будемо з'ясовувати, як так вийшло», – уточнює Максим Трач в коментарях.

У своєму пості депутат Криворізької міськради задається низкою питань:

Хто та на якій підставі користується даною ділянкою? Ділянку офіційно надано підприємству на умовах договору оренди чи це темні справи!?

Хто, скільки і за якою ставкою платить місту за користування землею!?

Хто, скільки податків платить зі своєї діяльності, яку розгорнуто на ділянці!?

Хто та звідки постачає сировину для переробки і куди постачається перероблена підприємством продукція!?

Хто та коли дав дозвіл на організацію на території міста Кривий Ріг нового звалища шлаку!? Нашому місту не вистачає відвалів металургійних заводів, то тепер шлак буде отруювати мешканців, яким відвали шлаку підсунули просто під ніс!?

Скільки тисяч тон і яких саме шлаків складовано на цьому звалищі!?

Скільки шкідливих речовин вже потрапило до ґрунтових вод з відвалів шлаків, складованих очевидно незаконно!?

Хто буде компенсувати шкоду довкіллю!? Хто відновить здоров'я мешканців!? Чи хтось компенсує їм сусідство з незаконними відвалами!?

Хто з міських посадовців отримує неправомірну вигоду від користування ділянкою!?

Яких збитків зазнає бюджет міста Кривий Ріг, і якої шкоди завдається нашому довкіллю від такої діяльності!?

Чи знає про це міський голова і що він скаже на це!?

Хоча, можливо, все законно, і роботу цього шлакового звалища санкціонувала Державна екологічна інспекція, офіс якої працює в Кривому Розі?!» – запитує депутат.

Судячи з оприлюднених знімків і даних Google Maps, від шлакового звалища всього 500 метрів до найближчих дач, і менше кілометра до приватного сектора по вул. Немировича-Данченка.

Нагадаємо, раніше «Дзеркало Тижня» писало, що металургійні шлаки масово використовуються для будівництва доріг із порушенням ДСТУ і ризиками для екології.

В проекти доріг з високою інтенсивністю руху закладається можливість використання шлакового щебню, що прямо заборонено державним стандартом. А фактичне використання шлаків відбувається без належної обробки, а також без підтвердження якості та екологічної безпеки відходів.