Депутатка пояснила, чому Путін не випустив ракети сьогодні вранці

«Це однозначний сигнал Путіна Трампу – я хочу продовження розмови. Без України про Україну»

Російський диктатор Володимир Путін скасував сьогоднішню атаку на Україну, адже напередодні у телефонній розмові Трамп попросив Путіна «не загострювати» ситуацію. Таку думку висловила у соцмережах народна депутатка Вікторія Сюмар.

«Трамп телефоном попросив Путіна «не загострювати». Той у відповідь піднімає у повітря літаки, які летять до пускових рубежів, але розвертаються і летять назад без пусків. У перекладі на мову політики це означає: я планував, міг розбити їм енергетику, бо 2,5 місяці накопичував ракети, але не став, бо почув прохання», – пише Сюмар.

На її думку, такі дії Путіна – це сигнал для Трампа про «бажання подальшої розмови без України про Україну». Однак, це також і розмова про новий розподіл світу, вважає нардепка.

За її словами, все, що робив Путін останні роки було спрямоване на те, аби сидіти за столом переговорів світових лідерів і мати вплив на ухвалення рішень. Сюмар наголошує, що шанс досягнути цього в російського диктатора зʼявляється у вигляді «невеликого віконця» після перемоги Трампа.

«Проте, далі починаються нюанси. У Путіна все добре на полі бою, його війська просуваються вперед, а суспільство чекає «параду перемоги». Проте, основне, це його вже існуючі домовленості з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. Він вже переорієнтував свою економіку і ВПК на ці країни. І як deal (угода – «Главком») не буде спільним, (а він таким бути не може хоча б стосовно Ірану і Кореї), то Путін кине своїх партнерів. І ось тут вступає логіка авторитарного світу. Бо Трамп – це лише на наступні чотири роки, а от Сі (Сі Цзіньпін – голова КНР – «Главком») таких обмежень не має», – пише Сюмар.

На її думку, у російського диктатора є «бажання» провести наступні чотири роки «без санкцій і кримінального переслідування».

«Хоч в 72 роки – наступні чотири роки також мають значення… І їх хочеться провести без санкцій і кримінального переслідування. І без колапсу економіки. Тим паче, що опції перенести deal (угоду – «Главком») (а Трамп цілком людина угоди), на наступну розмову, не вийде. Тут можна далі прогнозувати, що зробить Трамп у разі зриву угоди, «не закінчивши всі війни»… Але і Путін, і Сі (Сі Цзіньпін – голова КНР – «Главком») розуміють, що він навряд чи піде на глобальну ескалацію. А відтак за зрив угоди їм нічого не буде. Хіба що більший ізоляціонізм Америки, що цілком відповідає їхнім планам…», – підсумувала депутатка.

Вікторія Сюмар додала, що попереду «надважливе вузьке вікно можливостей» у кілька місяців, а для українського фронту наступні місяці будуть дуже важкими.

Нагадаємо, Дональд Трамп уперше після перемоги на виборах поговорив із Володимиром Путіним. Він порадив російському президенту не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.

За даними джерел, Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити «вирішення війни в Україні найближчим часом». Офіційно про розмову поки не повідомляла жодна зі сторін.

Трамп неодноразово стверджував, що після обрання президентом зможе «впродовж 24 годин» зупинити війну в Україні. Утім як саме – не уточнював. За даними ЗМІ, його «план миру» може передбачати замороження лінії фронту та відкладання амбіцій України щодо вступу до НАТО. В обмін на це США нададуть Україні велику кількість зброї.