Вибори у США: відомий проміжний результат

У США підрахували невеликий відсоток голосів під час президентських виборів

Результати виборів у США вже почали надходити у міру закриття дільниць в окремих штатах. Виходячи з перших даних екзит-полів, Камала Гарріс і Дональд Трамп в цілому по країні, а також в окремих семи штатах, що вагаються, мають майже однаковий рівень підтримки. Трампу уже віддали перемогу в Кентуккі, Індіані, Західній Вірджинії, Гарріс – у штаті Вермонт.

Продовжується підрахунок голосів у п'яти штатах, що вагаються.

У Джорджії пораховано 77% голосів, Трамп набирає 52%, Гарріс - 47%.

У Північній Кароліні пораховано 55% голосів, Трамп набирає 51%, Гарріс – 48%.

У надважливій Пенсільванії пораховано 35% голосів, у Гарріс – 51%, у Трампа – 48%

У Мічигані пораховано 13% голосів, Гарріс набирає 53%, Трамп – 45%.

У Вісконсіні пораховано 31% голосів, Гарріс набирає 51%, Трамп – 48%.

Поки всі оголошені результати в штатах повністю відповідають передвиборним прогнозам, Гарріс і Трамп виграють у тих штатах, які їм віддавали і до виборів. А в штатах, що "вагаються", як і очікувалося, розрив мінімальний. Єдина можлива несподіванка поки що може статися у штаті Вірджинія. До виборів його вважали надійно продемократичним. У той же час, після підрахунку 60% голосів Трамп там поки що обганяє Харріс - 50% голосів проти 48%.

Переможець уже визначився вже у половині штатів США. Вісім штатів виграла Харріс, 17 штатів – Трамп.

Тим часом CNN віддає перемогу Трампу і у великому Техасі з 40 голосами виборців.