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Радник президента Єврокомісії закликав населення Європи підготувати продовольство на випадок війни з РФ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Радник президента Єврокомісії закликав населення Європи підготувати продовольство на випадок війни з РФ
Європейське населення закликали запастись продовольством
фото з відкритих джерел

Населення Європи закликали зробити продовольчі запаси на екстренний випадок

Населення Європейського Союзу закликали зробити продовольчі запаси на випадок війни або іншої великої надзвичайної ситуації, мовиться у звіті про цивільну та військову готовність Європи, підготовленому радником президента Єврокомісії та експрезидентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Про це пише видання Newsweek.

У звіті зазначається, що ЄС не був готовий ні до пандемії COVID-19, ні до російської агресії проти України, тому необхідно перейти «від реактивної до проактивної готовності».

В рамках цієї стратегії ЄС рекомендує домогосподарствам підготуватися до самозабезпечення на перші 72 години у разі надзвичайної ситуації.

Країнам-членам також слід надати громадянам рекомендації щодо запасів, евакуації та доступу до екстрених служб.

Згідно з опитуванням, проведеним для звіту, громадяни ЄС повинні задуматися про створення запасів тривалого зберігання, а також мати воду, медикаменти, ліхтарики, батарейки та портативний радіоприймач.

Ці рекомендації спрямовані на підготовку громадян ЄС до можливих надзвичайних ситуацій, від нових пандемій до екстремальних погодних умов чи збройної агресії.

Хоча у звіті російська агресія не визначена як єдина можлива загроза, вона позначена як головна.

«У нас немає чіткого плану щодо того, що робитиме ЄС у разі збройної агресії проти держави-члена. Загроза війни з боку Росії змушує нас розглядати це як центральний елемент нашої готовності», – мовиться у звіті.

У звіті зазначається, хоча загрозу російської агресії найбільше відчувають її безпосередні сусіди, будь-які дії Росії проти країни-члена ЄС вплинуть на всі 27 країн блоку.

Також зазначається, що розширення прав і можливостей громадян повинно стати «основою» комплексної стратегії готовності, і ЄС має підвищувати обізнаність населення та заохочувати самозабезпечення.

Окремо в документі пропонується збільшити бюджет Євросоюзу на 20% для покращення безпеки та реагування на кризи, а також посилити обмін розвідувальною інформацією між державами-членами Союзу.

Звіт на 165 сторінках був представленний президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн цього тижня.

До слова, європейці дедалі більше стикаються з серйозними матеріальними труднощами. Про це свідчить нове дослідження Євростату. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що минулого року міграція до країн Європейського Союзу сприяла зростанню загальної чисельності населення, навіть незважаючи на те, що смертність продовжувала переважати над народжуваністю.

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Теги: бюджет агресія населення обмін Європа війна

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