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Путін вперше зустрівся з новим президентом Ірану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Путін вперше зустрівся з новим президентом Ірану
Під час зустрічі Путін та Пезешкіан обговорювали двосторонні питання
фото: російські ЗМІ

Іран планує укласти договір про стратегічне партнерство з Росією на саміті БРІКС

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся із новообраним президентом Ірану Масудом Пезешкіаном в столиці Туркменістану Ашгабаті. Під час зустрічі очільник Кремля заявив про близькість позицій Ірану та Росії.

«Ми активно працюємо разом на міжнародній арені і наші оцінки подій у світі часто дуже близькі», – сказав диктатор.

Президент Ірану на зустрічі з Путіним висловив надію на укладення договору про стратегічне партнерство з РФ на саміті БРІКС у Казані. Пезешкіан також зазначив, що співпраця Ірану і РФ у культурній та економічній сферах зміцнюється день у день.

Також президент Ірану Масуд Пезешкіан закликав Ізраїль припинити бойові дії на Близькому Сході та стверджував, що ізраїльська сторона порушує «всі можливі міжнародні угоди».

Це перша зустріч президентів РФ та Ірану. Як повідомляв раніше помічник глави російської держави Юрій Ушаков, сторони обговорять двосторонні питання, а також різке загострення ситуації на Близькому Сході.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 11 жовтня, перебуває з візитом у Туркменістані. Його метою є участь у міжнародному форумі, присвяченому 300-річчю видатного туркменського поета Магтимгули Фрагі.

До слова, Іран готується до можливого удару з боку Ізраїлю у відповідь на ракетну атаку, здійснену Тегераном 1 жовтня. У зв'язку з цим Іран звернувся до Росії з проханням надати допомогу в супутниковій розвідці.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що удар по Ірану у відповідь на його атаку минулого тижня буде «смертоносним, точним і несподіваним».

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Теги: росія Іран путін війна БРІКС

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