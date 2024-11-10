Команда Трампа обговорює «балтійський варіант» щодо окупованих територій – експерт

«Трамп може сказати Росії: або приймаєте перемирʼя, або ми дамо українцям ресурси, які примусить вас до цього»

Команда новообраного президента Дональда Трампа розглядає можливість «балтійського варіанта» стосовно тимчасово окупованих Росією територій України. Про це розповів «Укрінформу» американський політолог Адріан Каратницький.

«Думаю, вони хочуть припинення вогню, завершення активної фази війни. І, очевидно, прийняття обома сторонами територіального розподілу, який є, але без визнання анексії Росією загарбаних територій та з пошуком інших способів їхнього повернення», – сказав експерт, який є старшим науковим співробітником Євразійського центру Атлантичної ради США.

Це такий балтійський варіант, пояснив він, «Америка не визнаватиме окуповані території частиною Росії та продовжить санкції та водночас відстрочить українське членство в НАТО, як пишуть, на 20 років». (США не визнавали окупацію Радянським Союзом та Німеччиною країн Балтії, яка тривала з 1940 по 1991 рік.)

На думку співробітника Атлантичної ради, російські умови до мирного врегулювання теж зміняться.

Росія й надалі платитиме ціну за окупацію українських територій. Зокрема, за рахунок 300 млрд доларів російських активів у західних банках, які слугуватимуть ресурсом для України, у тому числі для відновлення її оборонного потенціалу та відбудови.

На переконання Каратницького, адміністрація Трампа не прийме умови російського правителя Володимира Путіна, зокрема про демілітаризацію України.

Він зазначив: «Трамп не жертвуватиме своєю репутацією та іміджем як сильного лідера, який сам може примусити інших робити щось конкретне, позитивне».

Водночас команда новообраного президента недооцінює чинник українського населення, те, що будь-які домовленості лідерів мають бути прийнятні для суспільства, вважає експерт.

Говорячи про можливі важелі впливу Вашингтона на Путіна, Каратницький наголосив на російських активах у Європі, які Трамп може змусити спрямувати на потреби України, головним чином на закупівлю американської зброї.

«Трамп може сказати Росії: або приймаєте перемирʼя, або ми дамо українцям ресурси, які примусить вас до цього», - зазначив експерт.

Новообраний глава Білого дому може заявити європейцям, що вони фінансуватимуть витрати України на оборону.

Мовляв, «чим швидше ви це зробите (конфіскуєте 300 млрд активів, - ред.), тим швидше ми передамо Україні зброю», зазначив Каратницький, зауваживши, що в європейців не залишатиметься іншого вибору, ніж як спрямувати ці активи на купівлю у США засобів оборони для України.

«Але це лише в тому разі, якщо Росія відмовиться від будь-якого розумного в очах Америки розвʼязання проблеми», – додав він.

Трамп не піде на «капітуляцію України» ще й через позицію Європи, наголосив Каратницький.

«Вимога капітуляції отримала б відсіч від європейських країн, адже вона означала б велику загрозу, що збройним шляхом можна змінювати території», – сказав він.

Трамп, на переконання експерта, не захоче створювати кризу у відносинах між США і Європою, «бо Америка шукає також альянсів для подальшої гри з Китаєм» і протистояння загрозам з боку недемократичних країн.

За словами Каратницького, всередині Республіканської партії зберігається великий вплив традиційного крила, сформованого «в епоху Рейгана» (близько 50% виборців Трампа), яке «дуже негативно ставиться до Путіна».

«Гадаю, він мусить утримувати свою коаліцію і не може нехтувати поглядами цього крила його партії», – сказав експерт.

Коментуючи можливість призначення колишнього посла США в Німеччині Річарда Гренелла на посаду держсекретаря, Каратницький зазначив, що претендент на цей пост є одним з авторів опублікованого у Wall Street Journal плану команди Трампа стосовно припинення війни.

«Думаю, це людина, яка не буде за капітуляцію. Він шукатиме якихось домовленостей – тобто ми або примусимо визнати (умови зупинення війни), або якщо Росія не захоче їх визнати, то ми інтенсифікуємо військовий потенціал українців, аби спонукати Росію до компромісу».

Каратницький вважає малоймовірними пропозиції у команді Трампа створити 800-мильну буферну зону між Україною та Росією з розміщенням міжнародних миротворчих сил.

До слова, Дональд Трамп уперше після перемоги на виборах поговорив із Володимиром Путіним. Він порадив російському президенту не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США в Європі. Офіційно про розмову поки не повідомляла жодна зі сторін.

Нагадаємо, перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США викликала дуже неоднозначну реакцію в Україні. Хтось у шоці і розпачі, а то і у паніці. Побоювання відносно того, що Трамп або здасть Україну Путіну, або примусить нас до несправедливого миру, достатньо поширені серед українців. Проте є і прямо протилежна реакція – спокійного і навіть позитивного ставлення до перемоги Трампа.