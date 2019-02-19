У «Главкомі» відбулась презентація книги «Бог і Майдан»
-
Розсилка
Учасники прес-конференції розповіли, розповіли, як Революція гідності стала символом позитивної боротьби українців за справедливість
Сьогодні, 19 лютого, в прес-центрі ІА «Главком» до 5-річчя Революції гідності відбулась презентація книги «Бог і Майдан».
Читайте також
Запрошені гості:
- отець доктор Михайло Димид, професор кафедри пасторального богослов’я ФБФ УКУ;
- отець доктор Андрій Олійник, завідувач кафедри Пасторального богослов'я Філософсько-богословського факультету УКУ.
- Трансляцію прес-конференції дивіться тут:
Учасники прес-конференції презентували книгу «Бог І Майдан». А також розповіли, як Революція гідності стала символом позитивної боротьби українців за гідність і справедливість.