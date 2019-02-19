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    У «Главкомі» відбулась презентація книги «Бог і Майдан»

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    У «Главкомі» відбулась презентація книги «Бог і Майдан»

    Учасники прес-конференції розповіли, розповіли, як Революція гідності стала символом позитивної боротьби українців за справедливість

    Сьогодні, 19 лютого, в прес-центрі ІА «Главком» до 5-річчя Революції гідності відбулась презентація книги «Бог і Майдан».

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    Запрошені гості:

    • отець доктор Михайло Димид, професор кафедри пасторального богослов’я ФБФ УКУ;
    • отець доктор Андрій Олійник, завідувач кафедри Пасторального богослов'я Філософсько-богословського факультету УКУ.
    • Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

    Учасники прес-конференції презентували книгу «Бог І Майдан». А також розповіли, як Революція гідності стала символом позитивної боротьби українців за гідність і справедливість.

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