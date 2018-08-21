У газетному кіоску у Борисполі продають російські книги



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Фото: Tetiana Sheptytska Російська література у кіоску в Борисполі

Незважаючи на закон про обмеження ввезення російської літератури до України, книгами з РФ вільно торгують

У газетному кіоску у центрі Борисполя продаються книги російського видавництва. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook український письменник та видавець Сергій Пантюк.

«Звичайний газетний кіоск в центрі Борисполя. І у вітрині - отаке мсклске лайно. Хтось із громадськості стежить за такими штуками? Є ж закон про обмеження ввезення цього сміття. Агов, українські активісти!» - написав він.

Нагадаємо, Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту» набрав чинності 1 січня 2017 року. З тих пір з країни-агресора можна ввозити тільки книги в ручній поклажі, не більше 10 примірників в одні руки. В інших випадках видавнича продукція з РФ може було ввезена на митну територію України тільки за умови наявності спеціального дозволу від Експертної ради при Держкомтелерадіо України.