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    У газетному кіоску у Борисполі продають російські книги

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    Російська література у кіоску в Борисполі - У газетному кіоску у Борисполі продають російські книги
    Фото: Tetiana Sheptytska
    Російська література у кіоску в Борисполі

    Незважаючи на закон про обмеження ввезення російської літератури до України, книгами з РФ вільно торгують

    У газетному кіоску у центрі Борисполя продаються книги російського видавництва. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook український письменник та видавець Сергій Пантюк.

    «Звичайний газетний кіоск в центрі Борисполя. І у вітрині - отаке мсклске лайно. Хтось із громадськості стежить за такими штуками? Є ж закон про обмеження ввезення цього сміття. Агов, українські активісти!» - написав він.

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    У газетному кіоску у Борисполі продають російські книги
    У газетному кіоску у Борисполі продають російські книги
    У газетному кіоску у Борисполі продають російські книги

    Нагадаємо, Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту» набрав чинності 1 січня 2017 року. З тих пір з країни-агресора можна ввозити тільки книги в ручній поклажі, не більше 10 примірників в одні руки. В інших випадках видавнича продукція з РФ може було ввезена на митну територію України тільки за умови наявності спеціального дозволу від Експертної ради при Держкомтелерадіо України.

    книги закон активісти
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