204 дні в «норі»: піхотинці 93-ї бригади вийшли з позицій під Костянтинівкою

Шкіпер та Хворий повернулися з передової після рекордних семи місяців безперервного перебування на позиціях

Бійці слухали «Володар перснів», читали газети та відбивали штурми

Піхотинці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Шкіпер та Хворий повернулися з передової після рекордних 204 днів безперервного перебування на позиціях південніше Костянтинівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео бригади.

Бійці тримали оборону в надважких умовах, де відстань до ворога подекуди сягала лише 20 метрів. За цей час вони не лише відбивали штурми, а й облаштували підземний побут, який дозволив їм вийти з боїв живими та неушкодженими.

Вихід із позицій став справжнім випробуванням: через те, що в укриттях доводилося переважно повзати або сидіти, у бійців після перших кроків на повний зріст трусилися ноги. Проте самі військові вважають такий тривалий термін на позиціях виправданим. За їхніми словами, краще пересидіти зайві кілька місяців в очікуванні безпечної погоди (туману чи дощу), ніж ризикувати життям під прицілом ворожих дронів під час ротації.

«Краще пересидіти на два-три місяці довше, але вийти живим і здоровим, ніж бігти під пташками, щоб тебе розібрало. Ми зарилися в глибину, щоб зберегти життя, і нам це вдалося», – каже Шкіпер.

Щоб не втратити бойовий дух, бійці слухали аудіокниги. Хітом підземелля став «Володар перснів». Піхотинці прослухали близько 10 книг і дійшли висновку, що першоджерело набагато цікавіше за екранізацію.

Через командира піхотинці замовляли паперові газети, щоб бути в курсі новин «на великій землі» та знати прогноз погоди.

Узимку рятували хімічні грілки для тіла, а під час весняних паводків, коли бліндажі почало затоплювати, військові використовували ручний насос для відкачування води.

Попри близькість ворога, який часто посилав «одноразових» піхотинців для перевірки українських позицій, бійці 93-ї ОМБр успішно тримали свій сектор. Вони згадують, що до Нового року штурми були щоденними – окупанти йшли напролом групами по 15 осіб, на мотоциклах та бронетехніці. Згодом активність ворога зменшилася, а українські дронщики допомогли остаточно вибити противника з прилеглих ділянок.

Наразі піхотинці, яких уже подали на державні нагороди за мужність, відправлені на реабілітацію та у відпустки. Перше, що планують зробити захисники після семи місяців у «норі» – відвідати барбершоп та нарешті виспатися у спокої.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передовій. Сирський зазначив, що командири мають забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до двох місяців із подальшою обов’язковою заміною, яку слід провести не пізніше ніж за місяць. За його словами, ротації військових повинні плануватися завчасно з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів.

Нещодавно стало відомо, що бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які боронять Україну на Куп’янському напрямку, опинились у критичній ситуації через тривалу відсутність постачання їжі та води. Фото виснажених, схудлих до кісток військових шокували мережу.

Через приховування реального стану справ та проблеми із забезпеченням бійців їжею, у 14-й окремій механізованій бригаді та 10-му армійському корпусі змінили командування. На позицію військовослужбовців 14 ОМБр доставили вантаж із продовольством.