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Бригада за рік не втратила жодної позиції: військовий розкрив секрет успіху

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Бригада за рік не втратила жодної позиції: військовий розкрив секрет успіху
Попри постійний тиск російських військ, підрозділ не лише тримає оборону, а й проводить штурмові дії
фото: скріншот із відео

141-ша окрема механізована бригада перейшла до контрнаступальних дій

141-ша окрема механізована бригада за рік не втратила жодної позиції на своєму напрямку. Попри постійний тиск російських військ, підрозділ не лише тримає оборону, а й проводить штурмові дії. Як інформує «Главком» про це в інтерв’ю Дарині Труновій розповів штаб-сержант відділення комунікацій 141-ї бригади Ярома.

«Стосовно року тримати позиції – це в нас прямо головне, чим ми пишаємось. Цілий рік ми будували сталеву стіну», – сказав військовий.

Увесь цей час бійці не просто стримували противника, а й завдавали йому втрат.

«Ми тримаємо ворога, ми його б’ємо, ми його знищуємо щодня», – зазначив штаб-сержант.

За словами Яроми, зараз бригада перейшла і до контрнаступальних дій. Деталей він не розкриває. Тепер завдання бійців – займати нові рубежі, утримувати оборону та знищувати російських військових.

Ярома також розповів, що для 141-ї бригади штурми – не новий досвід. Бійці проводили наступальні дії торік і на початку цього року, а також допомагали суміжним підрозділам вибивати росіян із позицій.

«Ми не тільки тримаємо оборону, ми проводили штурмові дії... навіть допомагали суміжникам. Туди просочилася трохи нечисті – ми її виганяли», – розповів Ярома.

Нагадаємо, війська РФ намагаються прокласти новий маршрут до Запоріжжя через територію колишнього Каховського водосховища, яке після підриву дамби обміліло й густо заросло рослинністю. 

Також Уряд схвалив законопроєкт, який посилює правовий захист іноземців та осіб без громадянства, які стали на захист України.

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Теги: війна Україна контрнаступ

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