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Військовий після важкого удару повністю втратив зір, але ще пів року залишався на позиціях

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Військовий після важкого удару повністю втратив зір, але ще пів року залишався на позиціях
Руслан мріє повернутися додому після перемоги й бути впевненим, що ворог більше не зможе туди прийти
фото: 128 окрема важка механізована бригада

Нині Руслан успішно продовжує службу в українському підрозділі безпілотних систем

Боєць батальйону «Дике Поле» Руслан під час ворожого удару втратив зір, але попри це залишався на передовій ще пів року. Коли в його бліндаж влетіла російська «Молнія» з міною, вибух завалив чоловіка, а після порятунку з-під завалів з'ясувалося, що він нічого не бачить. Як інформує «Главком», історією бійця поділилася 128 окрема важка механізована бригада.

Попри травму, він не залишив позицію і керував молодими бійцями, яких колись вирішив підтримати. Зіткнувшись із неможливістю евакуації, побратими доглядали за ним за інструкціями лікаря по рації. Медикаменти їм скидали дронами.

Військовий після важкого удару повністю втратив зір, але ще пів року залишався на позиціях фото 1

«Пройшов тиждень, коли після однієї зі спроб відкрити одне око я побачив щось типу тіней. Це подарувало мені надію, що все буде добре», – згадує Руслан.

Згодом зір почав поступово повертатися, після чого Руслан провів важкі тренування і самостійно пройшов пішки 12 кілометрів із повним спорядженням.

Військовий після важкого удару повністю втратив зір, але ще пів року залишався на позиціях фото 2

«Я дуже вперто тренувався, але вихід дався важче, ніж я собі уявляв. У грудях просто горіло, такий біль був. Але ми вийшли», - розповів Руслан.

Про важку травму він навіть не розповів рідним, щоб зайвий раз їх не хвилювати. Нині він успішно продовжує службу в українському підрозділі безпілотних систем.

Раніше піхотинці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Шкіпер та Хворий повернулися з передової після рекордних 204 днів безперервного перебування на позиціях південніше Костянтинівки.

Також двоє українських піхотинців Богдан та Іван із 31-ї бригади ЗСУ провели 62 дні у підвалі на сході України під постійною загрозою російських безпілотників. Їхній шлях до безпеки тривав три дні пішки. 

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Теги: поранення війна ЗСУ

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