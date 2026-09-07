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Росіяни не захоплять Донеччину до 2032 року нинішніми темпами – ISW

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни не захоплять Донеччину до 2032 року нинішніми темпами – ISW
ЗСУ продовжують стримувати російський наступ на Донеччині, не дозволяючи окупантам досягти поставлених Кремлем цілей
фото: Генералний штаб ЗСУ/Telegram

Путін уже встановив щонайменше 15 термінів для захоплення регіону, однак російська армія провалила кожен із них

За нинішніх темпів просування російські війська змогли б захопити решту Донецької області лише восени 2032 року. Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) взагалі не беруться стверджувати, що Росія здатна повністю окупувати регіон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на новий звіт ISW.

Аналітики зазначили, що в серпні 2026 року середній темп просування російських військ на Донеччині становив лише 2,36 кв. км на добу. Наразі під контролем України залишається близько 19% території області.

Якщо російська армія продовжуватиме наступати з такою самою швидкістю, їй знадобилося б до 2 жовтня 2032 року, щоб захопити решту Донецької області. Це більш ніж через рік після наступних виборів до Державної думи РФ, які, ймовірно, відбудуться у вересні 2031 року.

Водночас ISW наголошує, що цей розрахунок не є прогнозом того, що Росія справді зможе захопити всю Донеччину. Аналітики наразі взагалі не готові стверджувати, що російські війська здатні виконати це завдання у будь-які конкретні строки.

Однією з головних перешкод для окупантів залишається український «пояс фортець». Росіянам довелося б вести виснажливі міські бої за Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та інші населені пункти, перш ніж вони змогли б продовжити просування через відкриту місцевість.

При цьому плани російського диктатора Володимира Путіна значно відрізняються від реальної ситуації на полі бою. За даними ISW, Путін переконаний, що російські війська здатні захопити всю Донецьку область до кінця 2026 року.

Аналітики наголосили, що російські війська не виконають цей новий дедлайн. З жовтня 2025 року окупанти ведуть бої за Костянтинівку, але за 11 місяців так і не змогли захопити місто. Водночас вони навіть не дісталися до Слов'янська, Краматорська та Дружківки.

Ба більше, з початку повномасштабного вторгнення Путін встановив щонайменше 15 термінів для захоплення всієї Донецької області. Російська армія не виконала жодного з них.

В ISW припускають, що однією з причин нереалістичних очікувань Путіна стали неправдиві та перебільшені доповіді російського військового командування. В армії РФ поширена практика так званих «красивих доповідей», через яку диктатор може отримувати викривлену картину ситуації на фронті. На думку аналітиків, це зміцнило його переконання, що Росія здатна досягти поставлених цілей без поступок у переговорах.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що питання Донбасу залишилося одним із ключових у переговорах щодо завершення російсько-української війни. За його словами, Росія прагне захопити регіон, тому територіальне питання має принципове значення для подальших домовленостей.

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Теги: росія окупанти Донбас війна фронт ISW

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