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ЗСУ провели найбільший контрнаступ із 2022 року – DW

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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ЗСУ провели найбільший контрнаступ із 2022 року – DW
Територія 745 кв. км стала найбільшою площею, деокупованою Україною з осені 2022 року
фото: Офіс президента України

Українські військові понад пів року тримали операцію на Олександрівському напрямку в таємниці та звільнили 26 населених пунктів

Збройні сили України провели масштабну наступальну операцію на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, яку понад пів року тримали в секреті. За цей час українські військові повернули під контроль 26 населених пунктів і 745 кв. км території. Про це йдеться в матеріалі Deutsche Welle, повідомляє «Главком».

Операція на Олександрівському напрямку розпочалася наприкінці січня 2026 року. Її перший етап стартував 29 січня, а другий – 5 травня і триває досі. У середині серпня головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президенту Володимиру Зеленському про результати наступу. За даними командування, 12 звільнених населених пунктів розташовані на Дніпропетровщині, 10 – на Донеччині та чотири – на Запоріжжі.

Як зазначає видання, 745 кв. км стали найбільшою площею, деокупованою Україною з осені 2022 року. Операція мала не лише територіальний ефект: українські підрозділи просунулися в тактичну глибину російської оборони та змусили РФ перекидати резерви на цей напрямок.

Заступник командира 3-го десантно-штурмового батальйону 82-ї бригади з позивним Юрист розповів, що російські військові ще приблизно півтора місяця тому не розуміли, де саме проходить передній край української оборони і звідки можуть початися штурмові дії. За його словами, завдання українських військових полягало не в тому, щоб перейти до стабільної оборони, а в постійному просуванні вперед.

Окрему роль у наступі відіграли безпілотники та артилерія. Українські оператори забезпечували штурмовикам розвідку й ураження цілей, а артилерійські підрозділи били по російській піхоті, укриттях, транспорту, артилерії та операторах дронів. Командир артилерійського дивізіону 110-ї бригади з позивним «Арден» заявив, що після просування українських військових у тактичну глибину російські підрозділи зазнали значних втрат серед операторів безпілотників та артилеристів.

За оцінкою Арденa, одним із головних результатів операції стало відволікання російських резервів. Крім того, російські військові на певний час втратили систему супутникового зв'язку Starlink і були дезорієнтовані.

Варто нагадати, що після ураження українськими Силами оборони підтверджено зупинку роботи двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Росії. 

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Теги: контрнаступ ЗСУ деокупація війна

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