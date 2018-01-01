Презентація книги Посла Хандогія «Дипломатичні сюжети» - прес-конференція

Дипломат описав у книзі свою роботу

14 лютого, середа, о 14:00 у прес-центрі «Главкома» (Шовковична,8/20) Інститут світової політики буде проводити презентацію книги «Дипломатичні сюжети» Надзвичайного і Повноважного Посла України Володимира Хандогія. У новій книзі Володимира Хандогія, дипломата з 40-річним стажем та колишнього міністра закордонних справ



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Дипломат описав у книзі свою роботу

14 лютого, середа, о 14:00 у прес-центрі «Главкома» (Шовковична,8/20) Інститут світової політики буде проводити презентацію книги «Дипломатичні сюжети» Надзвичайного і Повноважного Посла України Володимира Хандогія.

У новій книзі Володимира Хандогія, дипломата з 40-річним стажем та колишнього міністра закордонних справ України, зібрано його спогади про роботу у представництвах УРСР, СРСР та України при ООН, а також у різних країнах світу. Книга розповідає про маловідомі та цікаві факти з історії української дипломатичної служби та міжнародних відносин.

«Книга присвячена переважно радянському періоду української дипломатії. Цей період дуже мало досліджений. І ця робота – це спроба перекинути місточок між минулим та сьогоденням, бо без вивчення, без знання минулого у нас навряд чи щось добре буде в майбутньому», - зазначає автор, Володимир Хандогій.

Дивіться трансляцію прес-конференції тут: