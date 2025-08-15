Головна Країна Суспільство
Директор санаторію розікрав 78 млн грн на фіктивній реабілітації пацієнтів

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Директор санаторію розікрав 78 млн грн на фіктивній реабілітації пацієнтів
Санаторій мав надавати повний комплекс реабілітаційних послуг, але фактично все зводилося до поселення та формальних процедур
фото Нацполіція

Керівнику закладу загрожує позбавлення волі до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

На Харківщині директор санаторію не мав достатньої кількості кваліфікованих фахівців та необхідного обладнання, однак уклав договір з Національною службою здоров’я на понад 122 мільйони гривень на повний комплекс реабілітаційних послуг. Про це, як пише «Главком», повідомили в Нацполіції. 

Директор санаторію розікрав 78 млн грн на фіктивній реабілітації пацієнтів фото 1

Керівництво санаторію вносило до електронної системи охорони здоров’я неправдиві дані, а кількість процедур завищувалося у десятки разів. Це дозволяло зловмиснику щомісяця отримувати мільйонні суми бюджетних перерахувань.  

Директор санаторію розікрав 78 млн грн на фіктивній реабілітації пацієнтів фото 2

Таким чином, з лютого по вересень 2023 року на рахунок санаторію незаконно надійшло понад 78,7 мільйона гривень. Гроші витрачалися на власні потреби, нарахування зарплати та премії. Тим часом, як повідомляється, пацієнти у відгуках скаржилися на відсутність прибирання, погане харчування, несправні ліфти, холод у кімнатах та відсутність реальної реабілітації.

Директор санаторію розікрав 78 млн грн на фіктивній реабілітації пацієнтів фото 3

Поліцейські провели обшуки за місцями проживання й роботи вищого керівництва санаторію, у ході яких вилучили документи, електронні носії та інші докази, що мають значення у кримінальному провадженні. 

Директор санаторію розікрав 78 млн грн на фіктивній реабілітації пацієнтів фото 4

Директору санаторію слідчі поліції повідомили про підозру за привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі та права обіймати певні посади та конфіскацією майна. 

 

Наразі досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють інших учасників схеми та перевіряють причетність посадових осіб, які підписували документи з неправдивими даними.

Нагадаємо, у харківському шпиталі запровадили унікальну зорову реабілітацію для військових із мінно-вибуховими травмами, яку розробили лікарі з США.

«Главком» писав, що у Луцьку відкрився інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі Recovery. Закладу щороку зможе надавати безоплатну медичну допомогу понад 1 500 військовим.

