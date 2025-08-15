Директор санаторію розікрав 78 млн грн на фіктивній реабілітації пацієнтів

Санаторій мав надавати повний комплекс реабілітаційних послуг, але фактично все зводилося до поселення та формальних процедур

Керівнику закладу загрожує позбавлення волі до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

На Харківщині директор санаторію не мав достатньої кількості кваліфікованих фахівців та необхідного обладнання, однак уклав договір з Національною службою здоров’я на понад 122 мільйони гривень на повний комплекс реабілітаційних послуг. Про це, як пише «Главком», повідомили в Нацполіції.

Керівництво санаторію вносило до електронної системи охорони здоров’я неправдиві дані, а кількість процедур завищувалося у десятки разів. Це дозволяло зловмиснику щомісяця отримувати мільйонні суми бюджетних перерахувань.

Таким чином, з лютого по вересень 2023 року на рахунок санаторію незаконно надійшло понад 78,7 мільйона гривень. Гроші витрачалися на власні потреби, нарахування зарплати та премії. Тим часом, як повідомляється, пацієнти у відгуках скаржилися на відсутність прибирання, погане харчування, несправні ліфти, холод у кімнатах та відсутність реальної реабілітації.

Поліцейські провели обшуки за місцями проживання й роботи вищого керівництва санаторію, у ході яких вилучили документи, електронні носії та інші докази, що мають значення у кримінальному провадженні.

Директору санаторію слідчі поліції повідомили про підозру за привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі та права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють інших учасників схеми та перевіряють причетність посадових осіб, які підписували документи з неправдивими даними.

