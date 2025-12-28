Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 29 грудня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 29 грудня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 29 грудня в церковному календарі – День пам’яті святих 14 тис. немовлят, у Вифлеємі від Ірода вбитих

29 грудня православна церква вшановує пам’ять святих мучеників 14 тис. немовлят, які були вбиті у Вифлеємі за наказом царя Ірода. Ця подія вважається першим випадком мучеництва за Христа в історії християнства та несе в собі потужний духовний заклик до захисту життя та безневинності.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 29 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників 14 тис. немовлят, у Вифлеємі вбитих

Яке релігійне свято відзначається 29 грудня 2025: традиції та молитва фото 1

29 грудня церква згадує одну з найтрагічніших подій, описаних у Євангелії від Матвія. Коли волхви прийшли до Єрусалима з новиною про народження нового Царя Юдейського, жорстокий цар Ірод злякався втратити владу. Не зумівши знайти Богонемовля Христа, він віддав страшний наказ – винищити у Вифлеємі та його околицях усіх хлопчиків віком до двох років.

Ці діти стали першими, хто пролив кров за Спасителя. Їхня жертва стала потужним символом страждання невинних. Також цього дня вшановують пам'ять святого преподобного Маркелла, ігумена обителі «Незасинаючих», який у V столітті в Константинополі організував безперервну цілодобову молитву за мир і спасіння людства.

Молитви дня

О, святі мученики немовлята Вифлеємські! Ви, що невинно постраждали за Христа і нині в Царстві Небесному перебуваєте, моліть Господа за наших дітей. Просимо вас, подайте нам потужну віру, захистіть безневинних від усякого зла, жорстокості та небезпек. Нехай ваші молитви стануть небесним щитом для українських родин у ці складні часи.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день вважався часом особливої уваги до дітей та оселі. Вірили, що прикмети 29 грудня мають потужний прогностичний характер:

  • Якщо на вулиці сильний мороз – він триватиме аж до самого Хрещення.
  • Багато інею на деревах цього дня обіцяє потужне потепління на початку січня.
  • Якщо погода ясна та морозна – літо буде сонячним, а врожай – багатим.
  • Почути гучний крик ворон – до хуртовини та сильних снігопадів.

Наші предки вважали цей день «Страшним» через біблійну історію, тому намагалися не виходити з дому після заходу сонця та не розпочинати нових справ, щоб не накликати невдач.

