Який сценарій закінчення війни є бажаним для українців: соціолог розкрив очікування суспільства

Бажаним сценарієм завершення війни для українців залишається повна поразка Росії – із тризубом над Кремлем, розвалом РФ та виплатою репарацій. Водночас більшість громадян не вірить, що такий результат можливий у найближчій перспективі, тому суспільні очікування поступово зміщуються у бік компромісних варіантів. Як інформує «Главком», про це у інтерв’ю BBC заявив керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович.

За його словами, у 2022 році близько 15% українців були налаштовані воювати «до тризубів над Кремлем». У 2023-му домінували очікування виходу на кордони 1991 року, згодом – на кордони станом на 24 лютого 2022 року. Нині ж суспільні очікування стали значно стриманішими.

«Бажаний сценарій нікуди не зник – це розвал Росії, репарації та відшкодування завданих Україні втрат. Але оскільки ніхто не вірить, що цього можна досягти найближчим часом або за нашого життя, українці все частіше говорять про компромісні варіанти, які можуть призвести до завершення бойових дій», – пояснив Антипович.

Соціолог наголосив, що українці чітко розрізняють завершення бойових дій і завершення війни як такої.

«Можна припинити бойові дії, але війну з Росією неможливо завершити, поки існує сама Росія. Українці це розуміють, але вони реально втомилися – від відключень світла, від смертей. Тому якщо з’являється шанс зупинити бойові дії шляхом переговорів, значна частина суспільства готова це підтримати», – зазначив він.

За результатами опитувань, соціологи ставлять респондентам два різні запитання: який шлях завершення війни вони підтримують і який вважають реалістичним. Відповіді на них суттєво різняться.

Так, навіть сьогодні варіант «воювати до виходу на кордони 1991 року» підтримують до 10% українців. За словами Антиповича, ці люди не належать до якоїсь окремої соціальної групи: вони представлені в усіх регіонах і серед різних верств населення. Водночас дещо більше таких респондентів на заході України, серед людей, які втратили близьких на фронті, а також серед громадян із яскраво вираженими патріотичними поглядами.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо вважає, що Росія та Україна повинні піти на компроміси, щоб припинити війну.

До слова, майже за рік ситуація на дипломатичній арені суттєво трансформувалася: якщо раніше Дональд Трамп заявляв про відсутність «козирів» у Києва, то зараз сторони готуються обговорювати не капітуляцію, а конструктивний план із 20 пунктів.