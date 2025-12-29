Новий рік 2026: Червоний вогняний кінь – символ пристрасті, швидкості та удачі

У 2026 році китайський Новий рік настає 17 лютого 2026 року

2026 рік за східним календарем стане роком Червоного вогняного коня. Це поєднання стихії та знака уособлює енергію, пристрасть і рішучість та обіцяє надзвичайно динамічний та активний період. Кінь посідає сьоме місце у зодіакальному колі, а його союз з елементом вогню робить наступний рік особливо насиченим подіями. «Главком» розповідає про символ наступного року, його особливості та поради для життя.

Суть символу та його вплив

Східний зодіакальний календар базується на 60-річному циклі, який поєднує 12 знаків тварин і 5 стихій. Рік вогняного коня (Дінь Ву) настає не з 1 січня, а з початком східного нового року, який у 2026 році припадає на 17 лютого і триватиме до 5 лютого 2027 року.

Кінь у східній культурі традиційно асоціюється зі швидкістю, рухом, чесністю та шляхетністю. Рік коня – це час активних дій, подорожей, швидкого ухвалення рішень та прогресу. Вогняний кінь наділяє людей великим запасом життєвої енергії, сприятливої для спортивних досягнень, бізнесу та початку великих проєктів. Пасивність цього року не принесе успіху.

Вогняна стихія посилює природну активність коня, перетворюючи його на символ нестримної енергії та амбіцій. Кінь – шляхетна і чесна тварина, яка не терпить обману, тому 2026 рік вимагатиме відкритості та незалежності у думках і вчинках. Люди, народжені в рік коня, часто харизматичні та мають велику популярність, що робить 2026 рік сприятливим для публічних виступів та кар'єрного зростання.

Як залучити удачу в Рік вогняного коня

Щоб приборкати норовливого і пристрасного Вогняного Коня і залучити його прихильність, слід дотримуватися правил, пов'язаних із його стихією та характером.

Кольори та декор

Надайте перевагу червоному, бордовому, помаранчевому (кольорам вогню) та зеленому (кольору стихії дерева, що живить вогонь). В оселі слід використовувати зображення коней, підкови (символ удачі) та предмети, зроблені з натурального дерева. Важливо забезпечити яскраве освітлення. У новорічну ніч рекомендується обрати вбрання у вогняних або зелених відтінках.

Фінанси та кар'єра

Кінь винагороджує за сміливість і працьовитість. Не варто відкладати великі справи на потім; успіх прийде до тих, хто готовий швидко реагувати. Рік сприятливий для бізнесу, пов'язаного з логістикою, туризмом та транспортом. Важливо пам'ятати, що кінь, хоч і приносить можливості, вимагає жорсткого контролю над витратами, уникаючи бездумної витрати коштів.

Чого очікувати у 2026 році вогняного коня

Успіх та фінанси

У 2026 році треба звернути увагу на кілька сфер життя, де варто бути уважними, щоб досягти успіху. Також варто не боятися діяти та бути сміливим. Ваші ініціативи та рішучі кроки стануть шляхом до успіху та навіть фінансового зростання.

У новому 2026 році варто уникати сумнівних витрат та інвестицій. Також краще плідно та головне чесно працювати у новому році, адже вогняний кінь цінує працю. Рік коня може принести чимало змін у вашому житті, зокрема й на роботі. Наприклад, на вас можуть чекати значні зміни, нові відповідальності та задачі й навіть підвищення.

Стосунки та кохання

2026 рік стане періодом нових зустрічей, передбачених долею та навіть романів для самотніх людей. Для закоханих пар новий рік коня стане часом, аби відновити свої почуття та «запалити» їх знову. Це допоможе наповнити стосунки новою енергією та емоціями.

Однак в рік коня, оскільки він вогняний, може бути присутня підвищена емоційність, тому існує ризик конфліктів. Тому протягом року важливо слідкувати за своїми емоціями та контролювати їх, щоб вони не зашкодили іншим.

Крім цього, у новому році треба слідкувати за своїм здоров'ям, адже 2026 рік буде активним та насиченим. Тому з часом можна відчути перевтому, тож варто тримати баланс між активним життям та відпочинком.

Яких порад варто дотримуватися в рік вогняного коня

Рік коня та його енергію треба використовувати для досягнення своїх цілей, варто бути сміливими. Однак ваші рішення мають бути зваженими та не імпульсивними. У 2026 році для досягнення успіху варто вміти комунікувати та співпрацювати.

Також треба контролювати емоції та не сприяти уникненню конфліктів. Вдалим буде інвестиція у власні потреби та розвиток. Наприклад, у навчання, подорожі та необхідні для вас навички, які принесуть вам користь.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Національний банк України випустив пам’ятну монету «Рік Коня», присвячену символу 2026 року за китайським календарем. Вона має номінал 5 гривень і тираж 80 тисяч примірників.

На реверсі монети зображено стилізованого коня на тлі підкови – символів удачі, захисту та внутрішньої сили. Під зображенням розміщено три крапки, що символізують продовження боротьби.