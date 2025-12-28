Прогноз погоди на тиждень 29 грудня 2025 – 4 січня 2026 року
Погода на тиждень: в Україну йдуть морози та снігопади на межі року
Цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. На зміну відносно спокійному грудню прийде суттєве похолодання, яке супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Новорічна ніч обіцяє бути морозною, що додасть потужного зимового настрою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
29 грудня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -2°..-5°, вдень -1°..+2°. Хмарно, мокрий сніг.
- на півдні: Температура вночі +1°..+4°, вдень +5°..+8°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
- на заході: Температура вночі -3°..-6°, вдень -1°..+1°. Хмарно, сніг, на дорогах ожеледиця.
- на сході: Температура вночі -1°..-4°, вдень +1°..+3°. Хмарно з проясненнями.
- у центрі: Температура вночі -1°..-3°, вдень +1°..+4°. Хмарно, невеликий мокрий сніг.
- у Києві: Температура вночі -2°..-4°, вдень 0°..+2°. Хмарно, можливий невеликий сніг.
30 грудня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -4°..-7°, вдень -2°..-4°. Хмарно, невеликий сніг.
- на півдні: Температура вночі -1°..+2°, вдень +2°..+5°. Хмарно, мокрий сніг із дощем.
- на заході: Температура вночі -5°..-8°, вдень -3°..-5°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
- на сході: Температура вночі -3°..-6°, вдень -1°..-3°. Хмарно, сніг.
- у центрі: Температура вночі -4°..-6°, вдень -1°..-3°. Хмарно, сніг.
- у Києві: Температура вночі -5°..-7°, вдень -2°..-4°. Хмарно, без істотних опадів.
31 грудня
Середа (Новорічна ніч). Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -6°..-9°, вдень -3°..-5°. Хмарно з проясненнями.
- на півдні: Температура вночі -2°..-5°, вдень 0°..+2°. Мінлива хмарність.
- на заході: Температура вночі -7°..-11°, вдень -4°..-6°. Сонячно, морозно.
- на сході: Температура вночі -5°..-8°, вдень -2°..-4°. Мінлива хмарність.
- у центрі: Температура вночі -6°..-8°, вдень -3°..-5°. Хмарно з проясненнями.
- у Києві: Температура вночі -7°..-9°, вдень -4°..-5°. Ясна, але потужно морозна погода.
1 січня
Четвер (Новий рік). Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -5°..-8°, вдень -2°..-4°. Хмарно, невеликий сніг.
- на півдні: Температура вночі -2°..-4°, вдень +1°..+3°. Хмарно з проясненнями.
- на заході: Температура вночі -6°..-9°, вдень -2°..-5°. Хмарно, місцями сніг.
- на сході: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..-3°. Хмарно з проясненнями.
- у центрі: Температура вночі -5°..-7°, вдень -2°..-4°. Хмарно.
- у Києві: Температура вночі -6°..-8°, вдень -3°..-4°. Хмарно, можливий святковий сніг.
2 січня
П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..-3°. Мінлива хмарність.
- на півдні: Температура вночі -1°..-3°, вдень +2°..+4°. Сонячно.
- на заході: Температура вночі -5°..-8°, вдень -2°..-4°. Переважно сонячно.
- на сході: Температура вночі -4°..-6°, вдень -1°..-3°. Сонячно, без опадів.
- у центрі: Температура вночі -3°..-6°, вдень -1°..-2°. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі -4°..-6°, вдень -1°..-2°. Хмарно з проясненнями.
3 січня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -3°..-6°, вдень 0°..-2°. Хмарно.
- на півдні: Температура вночі 0°..-2°, вдень +3°..+5°. Хмарно з проясненнями.
- на заході: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..+1°. Хмарно, місцями невеликий сніг.
- на сході: Температура вночі -3°..-5°, вдень 0°..-2°. Мінлива хмарність.
- у центрі: Температура вночі -2°..-5°, вдень 0°..-2°. Хмарно.
- у Києві: Температура вночі -3°..-5°, вдень 0°..-1°. Хмарно.
4 січня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -2°..-5°, вдень 0°..+2°. Хмарно, мокрий сніг.
- на півдні: Температура вночі +1°..-2°, вдень +4°..+6°. Хмарно з проясненнями, місцями дощ.
- на заході: Температура вночі -3°..-5°, вдень +1°..+3°. Хмарно, дощ із мокрим снігом.
- на сході: Температура вночі -2°..-4°, вдень 0°..+2°. Хмарно, невеликий сніг.
- у центрі: Температура вночі -1°..-4°, вдень +1°..+3°. Хмарно, можливі опади.
- у Києві: Температура вночі -2°..-4°, вдень +1°..+2°. Хмарно, мокрий сніг.
