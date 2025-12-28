Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прогноз погоди на тиждень 29 грудня 2025 – 4 січня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз погоди на тиждень 29 грудня 2025 – 4 січня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Погода на тиждень: в Україну йдуть морози та снігопади на межі року

Цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. На зміну відносно спокійному грудню прийде суттєве похолодання, яке супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Новорічна ніч обіцяє бути морозною, що додасть потужного зимового настрою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

29 грудня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -2°..-5°, вдень -1°..+2°. Хмарно, мокрий сніг.
  • на півдні: Температура вночі +1°..+4°, вдень +5°..+8°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
  • на заході: Температура вночі -3°..-6°, вдень -1°..+1°. Хмарно, сніг, на дорогах ожеледиця.
  • на сході: Температура вночі -1°..-4°, вдень +1°..+3°. Хмарно з проясненнями.
  • у центрі: Температура вночі -1°..-3°, вдень +1°..+4°. Хмарно, невеликий мокрий сніг.
  • у Києві: Температура вночі -2°..-4°, вдень 0°..+2°. Хмарно, можливий невеликий сніг.
Прогноз погоди на тиждень 29 грудня 2025 – 4 січня 2026 року фото 1

30 грудня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -4°..-7°, вдень -2°..-4°. Хмарно, невеликий сніг.
  • на півдні: Температура вночі -1°..+2°, вдень +2°..+5°. Хмарно, мокрий сніг із дощем.
  • на заході: Температура вночі -5°..-8°, вдень -3°..-5°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
  • на сході: Температура вночі -3°..-6°, вдень -1°..-3°. Хмарно, сніг.
  • у центрі: Температура вночі -4°..-6°, вдень -1°..-3°. Хмарно, сніг.
  • у Києві: Температура вночі -5°..-7°, вдень -2°..-4°. Хмарно, без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень 29 грудня 2025 – 4 січня 2026 року фото 2

31 грудня

Середа (Новорічна ніч). Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -6°..-9°, вдень -3°..-5°. Хмарно з проясненнями.
  • на півдні: Температура вночі -2°..-5°, вдень 0°..+2°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі -7°..-11°, вдень -4°..-6°. Сонячно, морозно.
  • на сході: Температура вночі -5°..-8°, вдень -2°..-4°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі -6°..-8°, вдень -3°..-5°. Хмарно з проясненнями.
  • у Києві: Температура вночі -7°..-9°, вдень -4°..-5°. Ясна, але потужно морозна погода.
Прогноз погоди на тиждень 29 грудня 2025 – 4 січня 2026 року фото 3

1 січня

Четвер (Новий рік). Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -5°..-8°, вдень -2°..-4°. Хмарно, невеликий сніг.
  • на півдні: Температура вночі -2°..-4°, вдень +1°..+3°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі -6°..-9°, вдень -2°..-5°. Хмарно, місцями сніг.
  • на сході: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..-3°. Хмарно з проясненнями.
  • у центрі: Температура вночі -5°..-7°, вдень -2°..-4°. Хмарно.
  • у Києві: Температура вночі -6°..-8°, вдень -3°..-4°. Хмарно, можливий святковий сніг.
Прогноз погоди на тиждень 29 грудня 2025 – 4 січня 2026 року фото 4

2 січня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..-3°. Мінлива хмарність.
  • на півдні: Температура вночі -1°..-3°, вдень +2°..+4°. Сонячно.
  • на заході: Температура вночі -5°..-8°, вдень -2°..-4°. Переважно сонячно.
  • на сході: Температура вночі -4°..-6°, вдень -1°..-3°. Сонячно, без опадів.
  • у центрі: Температура вночі -3°..-6°, вдень -1°..-2°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі -4°..-6°, вдень -1°..-2°. Хмарно з проясненнями.
Прогноз погоди на тиждень 29 грудня 2025 – 4 січня 2026 року фото 5

3 січня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -3°..-6°, вдень 0°..-2°. Хмарно.
  • на півдні: Температура вночі 0°..-2°, вдень +3°..+5°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..+1°. Хмарно, місцями невеликий сніг.
  • на сході: Температура вночі -3°..-5°, вдень 0°..-2°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі -2°..-5°, вдень 0°..-2°. Хмарно.
  • у Києві: Температура вночі -3°..-5°, вдень 0°..-1°. Хмарно.

4 січня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -2°..-5°, вдень 0°..+2°. Хмарно, мокрий сніг.
  • на півдні: Температура вночі +1°..-2°, вдень +4°..+6°. Хмарно з проясненнями, місцями дощ.
  • на заході: Температура вночі -3°..-5°, вдень +1°..+3°. Хмарно, дощ із мокрим снігом.
  • на сході: Температура вночі -2°..-4°, вдень 0°..+2°. Хмарно, невеликий сніг.
  • у центрі: Температура вночі -1°..-4°, вдень +1°..+3°. Хмарно, можливі опади.
  • у Києві: Температура вночі -2°..-4°, вдень +1°..+2°. Хмарно, мокрий сніг.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Осінь завершується без істотних змін у погодних умовах
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода в останній день осені
30 листопада, 04:32
Прогноз погоди на 1 грудня
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 1 грудня 2025
1 грудня, 06:00
У Києві хмарно
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
У Києві хмарно, місцями невеликий дощ
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Середня температура зимових місяців очікується вищою за норму на 1,5-2 °С
Синоптики спрогнозували, якою буде зима в Україні
4 грудня, 17:02
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 19 грудня
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 19 грудня
18 грудня, 20:38
Прогноз погоди на 25 грудня
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 грудня 2025
25 грудня, 06:00
Погода на Новий рік: морози і сніг у більшості регіонів
Якою буде погода на Новий рік: синоптики дали прогноз
26 грудня, 16:29

Суспільство

Прогноз погоди на тиждень 29 грудня 2025 – 4 січня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 29 грудня 2025 – 4 січня 2026 року
«Ми намагаємося відбитися». Доктор наук оцінив нинішній стан українсько-польського діалогу щодо Волинської трагедії
«Ми намагаємося відбитися». Доктор наук оцінив нинішній стан українсько-польського діалогу щодо Волинської трагедії
Відомий соціолог назвав емоцію, якою живе українське суспільство
Відомий соціолог назвав емоцію, якою живе українське суспільство
З 1 січня зарплати освітян зростуть на 30%
З 1 січня зарплати освітян зростуть на 30%
Став на захист України після виходу на пенсію. Згадаймо Федора Москаленка
Став на захист України після виходу на пенсію. Згадаймо Федора Москаленка
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua